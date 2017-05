Rujevica nori: Kekova Rijeka prvič hrvaški prvak!

Gavranović hitro zadel za dvojno vodstvo Rečanov

21. maj 2017 ob 19:31,

zadnji poseg: 21. maj 2017 ob 20:51

Rijeka - MMC RTV SLO

Nogometaši Rijeke so postali hrvaški prvaki, potem ko so v predzadnjem krogu hrvaškega prvenstva s 4:0 na Rujevici premagali Cibalio iz Vinkovcev.

Rečani so hitro povedli. Že v 12. minuti je veliko napako v obrambi gostujoče ekipe izkoristil švicarski napadalec Mario Gavranović, ki se je po podaljšani žogi Alexandra Gorgona znašel iz oči v oči z vratarjem Mladenom Matkovićem, ga preigral in žogo poslal v prazno mrežo.

Že tri minute pozneje so gostitelji vodstvo podvojili, še drugič pa se je med strelce vpisal Gavranović. Proti vratom nasprotnika je sprožil Franko Andrijašević, Matković je žogo odbil, a le do Gavranovića, ki je brez težav zadel za 2:0. Igra se je nato malce umirila, stadion pa je znova eksplodiral od navdušenja tik pred odmorom, ko je z levico v drugem poskusu sijajno zadel slovenski reprezentant Roman Bezjak. 3:0.

Gostitelji so v nadaljevanju mrežo ekipe iz Vinkovcev zatresli še enkrat, v 72. minuti je po predložku iz kota z desne strani z glavo natančno meril Dario Župarić, ki barve novega hrvaškega prvaka brani kot posojen nogometaš Pescare.

Vzdušje na Rujevici je bilo izjemno, navijači so komaj čakali na konec tekme, ob zadnjem sodnikovem žvižgu so stekli na zelenico, veliko slavje se je ob veličastnem ognjemetu lahko začelo. Do konca hrvaškega prvenstva je še en krog, prav v zadnjem se bosta na Maksimiru pomerili najboljši letošnji ekipi: Rijeka in Dinamo.

1. HNL, 35. krog:

OSIJEK - DINAMO ZAGREB 0:1 (0:0)

Sigali 64.

RIJEKA - CIBALIA 4:0 (3:0)

Gavranović 12., 15., Bezjak 45., Župarić 72.

Lestvica: Rijeka 88, Dinamo Zagreb 83, Hajduk 66, Osijek po 63, Lokomotiva 43, Slaven Belupo 38, Istra 33, Inter Zaprešić 28, Cibalia 20, Split 18.

Hrvaški prvaki v zadnjih 20 sezonah:

1997/98: Croatia Zagreb

1998/99: Croatia Zagreb

1999/00: Dinamo Zagreb

2000/01: Hajduk Split

2001/02: NK Zagreb

2002/03: Dinamo Zagreb

2003/04: Hajduk Split

2004/05: Hajduk Split

2005/06: Dinamo Zagreb

2006/07: Dinamo Zagreb

2007/08: Dinamo Zagreb

2008/09: Dinamo Zagreb

2009/10: Dinamo Zagreb

2010/11: Dinamo Zagreb

2011/12: Dinamo Zagreb

2012/13: Dinamo Zagreb

2013/14: Dinamo Zagreb

2014/15: Dinamo Zagreb

2015/16: Dinamo Zagreb

2016/17: Rijeka

Mitja Lisjak, @lisjakm