Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V letošnji sezoni je Antoine Griezmann v vseh tekmovanjih zabil 26 golov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

S prestopom na Old Trafford ne bo nič – Griezmann ostaja Atleticov

Zaradi kazni Atleticu ostaja v Madridu

4. junij 2017 ob 16:55

Madrid - MMC RTV SLO

Odlični francoski napadalec Antoine Griezmann je sporočil, da ostaja član Atletico Madrida, čeprav so bile vse glasnejše govorice, da naj bi 26-letni nogometaš zamenjal klub.

Praktično vso sezono se je govorilo o njegovem prestopu v Manchester United, a bo zdaj francoski reprezentant ostal pri atletih, saj klub v tem prestopne roku ne bo smel podpisovati pogodb z novimi igralci. Atletico je bil kaznovan zaradi kršenja pravil v zvezi s podpisovanjem pogodb s tujimi nogometaši, mlajšimi od 18 let. Pritožili so se na Mednarodno športno razsodišče Cas, ki pa jo je zavrnilo. Obenem pa je Cas tovrstno kazen za šest mesecev skrajšal mestnemu tekmecu Realu iz Madrida, ki namesto dveh prestopnih rokov okrepitev ni smel pripeljati le v enem.

"Atletico je kaznovan s prepovedjo podpisa novih igralcev, zato sem se odločil, da bom ostal. Za nami je nova dobra sezona in upam, da bomo januarja lahko pripeljali nekaj dobrih igralcev. To je težak čas za klub, soigralce in ne bi bilo lepo, če bi ga zdaj zapustil," je Griezmann povedal za Telefoot. Takoj po odločitvi Casa je s tvitom, ko je zapisal, da bo zdaj bolj kot kadar koli ostal zvest klubu, namignil, da s prestopom ne bo nič.

Griezmann je bil nekoliko kritičen do klubske politike, ki jo je označil za premalo ambiciozno, saj ne pripelje odmevnih okrepitev. Član Atletica je od leta 2014. Pred tem je igral za Real Sociedad, v Madrid pa se je preselil za okoli 30 milijonov evrov. S Francijo je lani zaigral v finalu evropskega prvenstva, s šestimi goli pa je bil tudi najboljši strelec turnirja.

T. J.