Selektor: Ibrahimović mi še ni povedal, da bi znova igral

Z 62 zadetki najboljši strelec reprezentance

22. april 2018 ob 12:24

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Selektor švedske nogometne reprezentance Janne Andersson ne razmišlja o vrnitvi Zlatana Ibrahimovića v izbrano vrsto, od katere se je napadalec Los Angeles Galaxy poslovil po evropskem prvenstvu leta 2016.

V zadnjem času je s svojimi izjavami sprožal vse več namigovanj, da se želi pridružiti ekipi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji.

"Kar se mene tiče, še ni jasno povedal, da bi ponovno zaigral. Ko se bo odločil, me lahko mirno pokliče in se bova pogovorila. Trenutno imam preveč drugega dela, da bi se ukvarjal s tem, kaj se bo zgodilo in kdaj," je za Bild am Sonntag dejal Andersson.

36-letni Ibrahimović se je konec marca iz Manchester Uniteda preselil v severnoameriško ligo MLS. Z 62 zadetki je najboljši strelec v zgodovini švedske reprezentance.

