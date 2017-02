Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Robbie Brady je velemojstrsko izvedel prosti strel. Foto: Reuters Pedro je v letošnji sezoni dosegel devet zadetkov v vseh tekmovanjih, lani je v celotni sezoni zadel osemkrat. Foto: Reuters Claudio Ranieri je v lanski sezoni popeljal Leicester do senzacionalnega naslova angleškega prvaka. V letošnji sezoni ne gre prav nič po načrtih in po novem porazu se obeta krčevit boj za obstanek. Foto: Reuters Sorodne novice Sodnik se je opravičil Hullu za napako pri golu Arsenala Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sijajna predstava Burnleyja - Chelsea le do točke

Leicester ne najde poti iz krize

12. februar 2017 ob 17:06

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so zapravili priložnost, da povečajo prednost pred tekmeci v Premier ligi. V 25. krogu je Burnley z odlično predstavo prišel do remija (1:1).

Na stadionu Turf Moor so izbranci Seana Dycha dobili zadnje štiri tekme, tokrat pa so se hitro znašli v zaostanku. Modri so povedli v 7. minuti, ko je Pedro zadel z desnico po protinapadu in lepi podaji Victorja Mosesa. Burnley je izenačil v 24. minuti, ko je Robbie Brady s prostega strela z levico zavrtinčil žogo pod prečko, Thibaut Courtois je bil nemočen.

Na začetku drugega polčasa je imel izjemno priložnost Andre Gray, a je njegov strel sijajno odbil Courtois. Chelsea v drugem delu niti enkrat ni streljal na vrata Toma Heatona. Gostitelji, ki še nikoli niso premagali Chelseaja v Premier ligi, so prepustili posest vodilni ekipi angleškega prvenstva (29:71 %), okoli kazenskega prostora pa so delovali zelo zbrano. Napadalec Diego Costa ni imel svojega dne, brez zadetka je ostal že na tretji zaporedni prvenstveni tekmi.

Conte je pričakoval težko tekmo

"Seveda sem malce razočaran, saj smo osvojili le točko. Vsekakor smo želeli zmagati. Odlično smo začeli in hitro povedli, priigrali smo si tudi priložnost za drugi zadetek. Že pred tekmo sem se zavedal, da bo zelo težko, saj je Burnley na domačem stadionu odličen. Osvojili so že 29 točk na Turf Mooru. Z dolgimi žogami so uničili naš ritem igre," je pojasnil trener Chelseaja Antonio Conte.

25. krog, nedeljski tekmi:

BURNLEY - CHELSEA 1:1 (1:1)

Brady 24; Pedro 7.

Burnley: Heaton, Lowton, M. Keane, Mee, Ward, Boyd, Barton, Westwood, Brady (65./Arfield), Gray (82./Vokes), Barnes.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses (72./Willian), Kante, Matić (67./Fabregas), Alonso, Pedro (87./Batshuayi), Diego Costa, Hazard.

Sodnik: Kevin Friend





SWANSEA - LEICESTER 2:0 (2:0)

Mawson 36., Olsson 45.

Ponedeljek ob 21.00:

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY

Odigrano v soboto:

ARSENAL - HULL CITY 2:0 (1:0)

Sanchez 34., 93./11-m

RK: Clucas 91.

MANCHESTER UNITED - WATFORD 2:0 (1:0)

Mata 32., Martial 60.



MIDDLESBROUGH - EVERTON 0:0



STOKE CITY - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Allen 67.



SUNDERLAND - SOUTHAMPTON 0:4 (0:2)

Gabbiadini 30., 45., Denayer 89./ag, Long 92.

WEST HAM - WEST BROMWICH 2:2 (0:1)

Feghouli 63., Lanzini 86.; Chadli 6., Evans 94.

LIVERPOOL - TOTTENHAM 2:0 (2:0)

Mane 16., 18.

Lestvica: CHELSEA 25 19 3 3 52:18 60 TOTTENHAM 25 14 8 3 46:18 50 ARSENAL 25 15 5 5 54:28 50 LIVERPOOL 25 14 7 4 54:30 49 MANCHESTER CITY 24 15 4 5 49:29 49 MANCHESTER UTD. 25 13 9 3 38:21 48 EVERTON 25 11 8 6 40:27 41 WEST BROMWICH 25 10 7 8 34:31 37 STOKE CITY 25 8 8 9 30:36 32 WEST HAM 25 9 5 11 34:43 32 SOUTHAMPTON 25 8 6 11 28:31 30 BURNLEY 25 9 3 13 27:36 30 WATFORD 25 8 6 11 29:42 30 BOURNEMOUTH 24 7 5 12 35:47 26 SWANSEA 25 7 3 15 31:54 24 MIDDLESBROUGH 25 4 10 11 19:27 22 LEICESTER 25 5 6 14 24:43 21 HULL CITY 25 5 5 15 22:49 20 CRYSTAL PALACE 25 5 4 16 32:46 19 SUNDERLAND 25 5 4 16 24:46 19

A. G.