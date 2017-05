Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Tottenham je 14. zapored v Premier ligi slavil na domačem igrišču, s čimer je izenačil 30 let star klubski rekord. Foto: Reuters Navijači so ob koncu tekme preplavili zelenico White Hart Lana. Foto: Reuters Zadnji strelec na White Hart Lanu je Wayne Rooney. Foto: Reuters Victor Wanyama je v šesti minut načel mrežo Manchester Uniteda. Foto: Reuters Philippe Coutinho je blestel ob visoki zmagi Liverpoola nad West Hamom. Foto: Reuters Nesrečni Riyad Mahrez je nepravilno izvedel enajstmetrovko. Foto: Reuters Olivier Giroud je v Stoku dvakrat zatresel mrežo. Foto: Reuters Sorodne novice Rezervist Batshuayi potrdil šesti naslov prvaka za Chelsea Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo od White Hart Lana s prestižno zmago nad rdečimi vragi

Liverpool nadigral West Ham

14. maj 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 20:26

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Tottenhama so v 37. krogu Premier lige odigrali zadnjo tekmo na White Hart Lanu. Z 2:1 so odpravili Manchester United.

Spursi so na White Hart Lanu domovali kar 118 let. V naslednji sezoni bo igral na Wembleyju, medtem ko bodo poleg dozdajšnjega domovanja v severnem Londonu zgradili nov stadion, ki bo sprejel 61.000 gledalcev. Tottenham je v letošnji sezoni državnega prvenstva ostal na domači zelenici neporažen, kar mu je nazadnje uspelo v sezoni 1964/65.

Rdeči vragi so s tem porazom ostali brez možnosti, da Premier ligo končajo med najboljšimi štirimi, vendar si mesto v Ligi prvakov še lahko priborijo, saj so se uvrstili v finale Evropske lige, kjer se bodo 24. maja v Stockholmu pomerili z Ajaxom.

Gostitelji so povedli že v šesti minuti, ko je z leve natančen predložek pred vrata poslal Ben Davies. Visoko je skočil Victor Wanyama in z glavo premagal Davida de Geo. Za goste je lepo priložnost zapravil Anthony Martial, zatem se je v protinapadu sam pred de Geo znašel Hueng Min Son, Harry Kane pa je v 22. minuti z glavo stresel prečko.

Napadalec Tottenhama je bil uspešnejši tri minute po začetku drugega dela, ko je prosti strel z leve izvedel Christian Erkisen, Kane pa je ob Chrisu Smallingu prišel do strela in žogo preusmeril v mrežo. V 71. minuti se je zatresla domača mreža. Po preigravanju Martiala po levi strani je zadel Wayne Rooney. Tik ob koncu je veliko priložnost za izenačenje zapravil Marcus Rashford.

Liverpool nadigral West Ham

Pomembno zmago v boju za četrto mesto je vknjižil Liverpool, ki je v gosteh ugnal West Ham s 4:0. Na olimpijskem stadionu v Londonu so redsi povedli v 35. minuti, ko je z izvrstno podajo domačo obrambo prelisičil Philippe Coutinho in poslal Daniela Sturridgea, ki se je izognil prepovedanemu položaju, v protinapad, kjer je napadalec dobil dvoboj z Adrianom ena na ena. V 57. minuti je Georginio Wijnaldum z izjemnim volejem z velike razdalje stresel prečko, v nadaljevanju akcije pa je Coutinho lepo preigraval in z roba kazenskega s strelom po tleh povišal na 2:0.

Štiri minute kasneje je izjemni Brazilec znova zatresel mrežo West Hema. Wijnaldum mu je tokrat v protinapadu podal v kazenski prostor. Coutinho je znova preigraval, nato pa žogo poslal v mrežo. V 76. minuti je končni izid postavil Divock Origi, podajalec pa je bil znova Wijnaldum.

Zmagala tudi Manchester City in Arsenal

Glavna konkurenta Liverpoola v boju za tretje mesto Manchester City in Arsenal sta tri točke vknjižila v soboto. City je bil doma z 2:1 boljši od zdajšnjega prvaka Leicestra. Gostitelji so povedli v 29. minuti, ko je po prodoru Leroya Saneja zadel David Silva. Sedem minut kasneje je Saneja v kazenskem prostoru spotaknil Yohan Benalouane. Žogo je na belo točko postavil Gabriel Jesus in zanesljivo zadel. Še pred polčasom je izid znižal Šindži Okazaki, ki je mrežo zatresel z glavo. Leicester je imel v 77. minuti veliko priložnost za izenačenje, a je Riyad Mahrez zapravil enajstmetrovko. Sicer je z bele točke zadel, vendar je bil gol razveljavljen, saj mu je pri strelu spodrsnilo in je žogo dvakrat brcnil.

Topničarji so v gosteh premagali Stoke (1:4). Tri minute pred koncem prvega dela je Hector Bellerin z desne podal pred vrata, kjer je žogo v mrežo pospravil Olivier Giroud. Po desetih minutah drugega dela sta lepo akcijo izpeljala Alexis Sanchez in Mesut Özil, ki je povišal na 2:0. 12 minut kasneje se je zatresla mreža Londončanov, ko je po podaji Marka Arnautovića z glavo znižal Peter Crouch. Vendar je že devet minut kasneje prednost Arsenala znova znašala dva zadetka. Z desne je tik ob vratnici žogo v malo mrežico poslal Sanchez. Štiri minute kasneje je suvereni zmagi gostov piko na i postavil Giroud, ki je žogo za hrbet Jacka Butlanda poslal po podaji Aarona Ramseyja.

37. krog:

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED 2:1 (1:0)

31.848; Wanyama 6., Kane 48.; Rooney 71.

Tottenham: Lloris, Trippier (83./Walker), Alderweireld, Vertonghen, Davies, Wanyama, Dier, Eriksen (92./N'Koudou), Alli, Son (72./Dembele), Kane.

Manchester United: de Gea, Bailly, Smalling, Jones, Blind, Carrick, Tuanzebe (61./Herrera), Mata (79./Rashford), Rooney, Lingard (61./Mhitarjan), Martial.

Sodnik: Jonathan Moss

WEST HAM - LIVERPOOL 0:4 (0:1)

Sturridge 35., Coutinho 57., 62., Origi 76.

CRYSTAL PALACE - HULL CITY 4:0 (2:0)

Zaha 3., Benteke 34., Milivojević 75./11-m, van Aaanholt 90.

Odigrano v soboto:

MANCHESTER CITY - LEICESTER 2:1 (2:1)

Silva 29., Jesus 36./11-m; Okazaki 42.

BOURNEMOUTH - BURNLEY 2:1 (1:0)

Stanislas 25., King 85.; Vokes 83.

MIDDLESBROUGH - SOUTHAMPTON

Bamford 72.; Rodriguez 42., Redmond 57.

Long (Southampton) je v 64. minuti zapravil 11-m.

SUNDERLAND - SWANSEA 0:2 (0:2)

Llorente 9., Naughton 45.

STOKE CITY - ARSENAL 1:4 (0:1)

Crouch 67.; Giroud 42., 80., Özil 55., Sanchez 76.

Odigrano v petek:

EVERTON - WATFORD 1:0 (0:0)

Barkley 56.

WEST BROMWICH - CHELSEA 0:1 (0:0)

Batshuayi 83.

Lestvica: CHELSEA 36 28 3 5 76:29 87 TOTTENHAM 36 24 8 4 73:24 80 LIVERPOOL 37 21 10 6 75:42 73 MANCHESTER CITY 36 21 9 6 72:38 72 ARSENAL 36 21 6 9 72:43 69 MANCHESTER UTD. 36 17 14 5 52:29 65 EVERTON 37 17 10 10 61:41 61 WEST BROMWICH 36 12 9 15 41:46 45 SOUTHAMPTON 36 12 9 15 41:47 45 BOURNEMOUTH 37 12 9 16 54:66 45 LEICESTER 36 12 7 17 46:56 43 WEST HAM 37 11 9 17 45:63 42 CRYSTAL PALACE 37 12 5 20 50:61 41 STOKE CITY 37 10 11 16 40:56 41 BURNLEY 37 11 7 19 38:53 40 WATFORD 36 11 7 18 37:59 40 SWANSEA 37 11 5 21 43:69 38 HULL CITY 37 9 7 21 36:73 34 MIDDLESBROUGH 37 5 13 19 27:50 28 SUNDERLAND 36 6 6 24 28:62 24

Tilen Jamnik