Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Emmanuel Eboue se je znašel v zelo neprijetnem položaju. Foto: Reuters Položaj, v katerem sem se znašel, je zelo težak. Denar sem pošiljal svoji ženi za najine otroke. V Turčiji sem zaslužil osem milijonov, sedem sem jih poslal ženi. Kar koli mi je rekla, naj podpišem, sem podpisal. Emmanuel Eboue Danes 34-letni Eboue je vrsto let igral na najvišji nogometni ravni. Foto: Reuters Eboue je z Arsenalom leta 2006 igral v finalu Lige prvakov, ki so ga topničarji z 2:1 izgubili proti Barceloni. Foto: Reuters Dodaj v

Služil milijone, zdaj si ne more privoščiti niti pralnega stroja

34-letnik pomislil tudi na samomor

25. december 2017 ob 11:42

London - MMC RTV SLO

V nogometni karieri si je prislužil milijone evrov, zdaj pa životari, razmišljal je celo o samomoru. Žalostna zgodba nekdaj odličnega branilca Emmanuela Eboueja.

Nogometno pot je začel v rodnem Abidžanu, kmalu se je preselil v Belgijo, ime pa si je ustvaril pri Arsenalu, za katerega je med letoma 2004 in 2011 odigral 214 tekem in dosegel tudi deset zadetkov. Leta 2006 je zaigral še v finalu Lige prvakov.

Poleg Beverena in Arsenala je igral še za Galatasaray, v vsem tem času je živel v bogatih soseskah, prevažal se je s prestižnimi avtomobili. Služil je milijone evrov, ki pa so po nizu slabih odločitev izpuhteli.

Sprejel vrsto slabih odločitev

"Zdaj si rečem 'Emmanuel, bil si zelo naiven. Kako si lahko tako razmišljal?'," je ekskluzivno za Daily Mirror povedal Eboue in nadaljeval: "Položaj, v katerem sem se znašel, je zelo težak. Denar sem pošiljal svoji ženi za najine otroke. V Turčiji sem zaslužil osem milijonov, sedem sem jih poslal ženi. Kar koli mi je rekla, naj podpišem, sem podpisal." Eboue je pozneje v ločitvenem postopku od svoje žene Aurelie Eboue ostal tako rekoč brez vsega, zaradi dolgov zastopniku pa mu je med drugim Mednarodna nogometna zveza (Fifa) za leto dni prepovedala igranje nogometa. "Težave s Fifo so se začele predvsem zaradi nasvetov, ki sem jih prejemal od ljudi, ki naj bi jim bilo mar. Samo zaradi njih me je Fifa suspendirala," je pojasnil.

Spi pri prijateljici na tleh

Zdaj že nekdanja žena mu je pobrala vse prestižne avtomobile, zahteva tudi hišo v Enfieldu, ki jo želi oddajati. Eboue svoj čas bolj ali manj preživlja pri dobri prijateljici Yasmin Razak, kjer spi na žimnici v dnevni sobi, odvisen je od javnega prevoza, v javnosti poskuša ostati čim bolj neopazen. "Ko zagledam Thierryja Henryja (nekdanji soigralec pri Arsenalu, op. a.) na televiziji, sem zelo vesel zanj, hkrati pa me je sram lastnega položaja. Ko vidim prijatelje, s katerimi ali proti katerim sem igral, na televiziji, si rečem: 'Tam bi moral biti tudi jaz!' Težko je spremljati vse to," je dejal Eboue. "Vsak dan se zahvalim stari mami, ki me je v mladosti naučila prati, kuhati, pomivati," je dodal nogometaš, ki si oblačila pere ročno, saj, kot pravi, nima niti pralnega stroja.

Zelo temne misli

Eboue ima tri otroke, ki jih zaradi nekdanje žene skoraj ne vidi, nazadnje jih je objel junija. Za nameček sta ga zelo prizadeli še smrt brata Serga N'Drija, ki je umrl v prometni nesreči, ter dedka Amadouja Bertina, ki je izgubil boj z rakom. 34-letnik je priznal, da je zaradi vsega tega pomislil celo na samomor. "Prosim za božjo pomoč. Samo Bog mi lahko prežene tovrstne misli iz glave," je poudaril. "Vsak dan se zahvalim Bogu za življenje. Tega, kar se mi je zgodilo, res nisem želel in tega nikomur ne privoščim," je še povedal nekdanji branilec Slonokoščene obale, ki upa, da bo lahko še kdaj profesionalno igral nogomet.

Mitja Lisjak