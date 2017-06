Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ricardo Rodriguez se je v petih letih in pol izkazal v Bundesligi, zdaj pa ga čaka nov izziv v Serie A. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Švicarski reprezentant Rodriguez okrepil Milan

Simone Inzaghi na klopi Lazia do 2020

8. junij 2017 ob 21:38

Milano - MMC RTV SLO

Ricardo Rodriguez se iz Wolfsburga seli v Milan. Švicarski reprezentant je podpisal štiriletno pogodbo, ki velja do 30. junija 2021.

18-kratni italijanski prvaki so 24-letnika lovili že nekaj časa. V začetku leta 2012 je v Wolfsburg prestopil iz Züricha, v nemški ekipi pa je odigral 149 tekem. Največji uspeh je branilec dosegel leta 2015, ko je bil pokalni zmagovalec, volkovi pa so predlani v Bundesligi zasedli drugo mesto.

"Prišel je čas, da naredim naslednji korak v svoji karieri. V Wolfsburgu sem se razvil na višjo raven, Milan pa je vrhunsko moštvo in zame velik izziv," je pojasnil Rodriguez.

Wolfsburg si je šele v dodatnih kvalifikacijah z Eintrachtom iz Braunschweiga (1:0 in 1:0) zagotovil obstanek med nemško elito, potem ko je končal šele na 16. mestu.

Milan se bo poleti okrepil. V naslednji sezoni sezoni imajo novi kitajski lastniki visoke cilje, pomembno vlogo želijo igrati v Serie A in tudi v Evropski ligi. Iz Villarreala je že prišel osrednji branilec Mateo Musacchio. Franck Kessie bo na San Siru igral kot posojeni igralefc Atalante.

Inzaghi na klopi Lazia do 2020

Simone Inzaghi je podaljšal pogodbo z Laziem za dve leti, na klopi Rimljanov bo sedel do leta 2020. 41-letni trener je imel uspešno sezono 2016/17, v kateri je Lazio popeljal do petega mesta v Serie A in finala italijanskega pokala, ki so ga njegovi varovanci izgubili proti Juventusu, a naslednjo sezono bodo igrali v Evropski ligi. Nekdanji italijanski reprezentant in brat slovitega Filippa Inzaghija je vodenje Lazia prevzel konec lanske sezone. Pred tem je vodil mladinsko ekipo.

A. G.