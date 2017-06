Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Jimmy Durmaz je izenačil dve minuti pred odmorom. Foto: Reuters VIDEO Durmaz pred polčasom posk... VIDEO Giroud z imenitnim strelo... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Toivonen v slogu Ačimovića osmešil Llorisa za zmago Švedov

Andora šokirala Madžare

9. junij 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 9. junij 2017 ob 22:38

Stockholm - MMC RTV SLO

Ola Toivonen je z zadetkom s sredine igrišča v 93. minuti zagovotil zmago Švedski nad Francijo na derbiju skupine A v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018.

Vse je že kazalo na delitev točk v Stockholmu, ko je Hugo Lloris popolnoma neoviran katastroflano izbil žogo izpred svojih vrat. Žogo je poslal na nogo Toivonena, ki jo je s sredine igrišča poslal naravnost v mrežo. Švedi so s tremi točkami prehiteli Francoze na prvem mestu.



11. novembra lani na Stade de Francu so bili galski petelini boljši z 2:1. Švedi so povedli z golom Emila Forsberga v 55. minuti, natzo pa sta Paula Pogba in Dimitri Payet hitro odgovorila.

Skupina A:

ŠVEDSKA - FRANCIJA 2:1 (1:1)

Durmaz 43., Toivonen 93.; Giroud 37.

Švedska: Olsen, Lustig, Nilsson Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Durmaz (76./Claesson), J. Johansson, Ekdal (77./Larsson), Forsberg, Berg (88./Guidetti), Toivonen.

Francija: Lloris, Sidibe, Koscielny, Varane, Mendy, Sissoko, Matuidi, Pogba, Payet (76./Lemar), Griezmann (75./Mbappe), Giroud.

Sodnik: Martin Atkinson (Anglija)



BELORUSIJA - BOLGARIJA 2:1 (1:0)

Sivakov 33./11-m, Savicki 80.; Kostadinov 91.



NIZOZEMSKA - LUKSEMBURG 5:0 (2:0)

Robben 21., Sneijder 34., Wijnaldum 62., Promes 70., Janssen 84./11-m

Lestvica: ŠVEDSKA 6 4 1 1 12:4 13 FRANCIJA 6 4 1 1 11:5 13 NIZOZEMSKA 6 3 1 2 13:6 10 BOLGARIJA 6 3 0 3 9:12 9 BELORUSIJA 6 1 2 3 4:11 5 LUKSEMBURG 6 0 1 5 6:17 1

Skupina B:

ANDORA - MADŽARSKA 1:0 (1:0)

Rebes 26.



LATVIJA - PORTUGALSKA 0:3 (0:1)

Ronaldo 41., 63., Silva 67.



FERSKI OTOKI - ŠVICA 0:2 (0:1)

Xhaka 36., Shaqiri 59.

Lestvica: ŠVICA 6 6 0 0 12:3 18 PORTUGALSKA 6 5 0 1 22:3 15 MADŽARSKA 6 2 1 3 8:7 7 FERSKI OTOKI 6 1 2 3 2:10 5 ANDORA 6 1 1 4 2:13 4 LATVIJA 6 1 0 5 2:12 3

Skupina H:

GIBRALTAR - CIPER 1:2 (1:1)

Hernandez 30.; Chipolina 10./ag, Sotiriou 87.



ESTONIJA - BELGIJA 0:2 (0:1)

Mertens 31., Chadli 86.

RK: Dmitrjev 44./Estonija



BiH - GRČIJA 0:0

Lestvica: BELGIJA 6 5 1 0 24:2 16 GRČIJA 6 3 3 0 10:3 12 BiH 6 3 2 1 13:5 10 CIPER 6 2 1 3 5:9 7 ESTONIJA 6 1 1 4 5:17 4 GIBRALTAR 6 0 0 6 3:24 0

A. G.