Topničarji prvič po letu 2014 "sestrelili" Tottenham

Na vrhu lestvice ostaja Manchester City

18. november 2017 ob 18:09,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 18:21

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so v 12. krogu angleškega prvenstva v mestnem londonskem derbiju prepričljivo opravili s Tottenhamom (2:0) in se mu približali na le točko zaostanka.

Tottenham ostaja na četrtem mestu s 23 točkami, Arsenal je šesti z 22, vmes pa Liverpool. Na vrhu lestvice ostaja Manchester City, ki je bil tokrat prav tako prepričljiv v gosteh pri Leicestru (0:2).

Topničarji po nekaj razočaranjih v letošnji sezoni na tokratni tekmi zares niso klonili pod pritiskom in na čelu z menedžerjem Arsenom Wengerjem kritikom (vsaj deloma) zaprli usta. To je bila prva zmaga Arsenala v severnolondonskem derbiju po letu 2014 in 11. zaporedna domača prvenstvena zmaga. Tottenham je v zadnjih 12 obiskih Emiratesa slavil le enkrat. Tudi tokrat niso bili pretirano blizu zmagi, gostitelji pa so vse naredili že v prvem polčasu.

Po sicer sporno dosojenem prekršku Davinsona Sancheza nad Alexisom Sanchezom je z glavo po podaji Mesuta Özila v 36. minuti zadel Shkodran Mustafi. Nemški branilec je bil po mnenju nekaterih tudi v nedovoljenem položaju. Pet minut kasneje je lepo akcijo in podajo Alexandra Lacazetta pred gostujoči gol izkoristil Sanchez in postavil končni izid.

Wenger poln hvale na račun Mustafija in Özila

"Zelo sem zadovoljen s predstavo moje ekipe. Igrali smo z željo in delovali zelo nevarno. Mustafi je bil izreden, celotna branilska linija je bila. Prav tako se je zelo izkazal Özil, ki ni pokazal, da je le izreden nogometaš, ampak lahko dela in igra tudi za ekipo. Zelo trdo je delal tudi v obrambi," je bil poln hvale Wenger. "Videli ste, kaj se je dogajalo med tekmo. Majhne podrobnosti niso šle nam v prid, tako da je ob tem težko zmagati. Sem pa zelo zadovoljen s predstavo moštva," je sporne sodniške odločitve komentiral gostujoči trener Mauricio Pochettino.

Angleško prvenstvo, 12. krog:

ARSENAL - TOTTENHAM 2:0 (2:0)

Mustafi 36., Sanchez 41.

Arsenal: Čech, Koscielny, Mustafi, Monreal, Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolašinac, Özil (84./Iwobi), Sánchez, Lacazette (73./Coquelin).

Tottenham: Lloris, Sánchez, Dier, Vertonghen, Trippier, Sissoko, Dembélé (62./Winks), Davies, Eriksen, Alli (75./Son), Kane (75./Llorente).

Sodnik: Mike Dean



BOURNEMOUTH - HUDDERSFIELD 4:0 (2:0)

Wilson 26., 31., 84., Arter 70.



BURNLEY - SWANSEA 2:0 (2:0)

Cork 29., Barnes 40.



CRYSTAL PALACE - EVERTON 2:2 (2:2)

McArthur 1., Zaha 35.; Baines 6./11-m, Niasse 45.



LEICESTER - MANCHESTER CITY 0:2 (0:1)

Jesus 45., de Bruyne 49.

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON 3:0 (2:0)

Salah 31., 41., Coutinho 68.



WEST BROMWICH - CHELSEA 0:4 (0:3)

Morata 17., Hazard 23., 62., Alonso 38.



Danes ob 18.30:

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE



Nedelja ob 17.00:

WATFORD - WEST HAM



Ponedeljek ob 21.00:

BRIGHTON - STOKE CITY

Lestvica MANCHESTER CITY 12 11 1 0 40:7 34 CHELSEA 12 8 1 3 23:10 25 MANCHESTER UTD. 11 7 2 2 23:5 23 TOTTENHAM 12 7 2 3 20:9 23 LIVERPOOL 12 6 4 2 24:17 22 ARSENAL 12 7 1 4 22:16 22 BURNLEY 12 6 4 2 12:9 22 BRIGHTON 11 4 3 4 11:11 15 WATFORD 11 4 3 4 17:21 15 HUDDERSFIELD 12 4 3 5 8:17 15 NEWCASTLE 11 4 2 5 10:10 14 LEICESTER 12 3 4 5 16:18 13 BOURNEMOUTH 12 4 1 7 11:14 13 SOUTHAMPTON 12 3 4 5 9:14 13 STOKE CITY 11 3 3 5 13:22 12 EVERTON 12 3 3 6 12:24 12 WEST BROMWICH 12 2 4 6 9:18 10 WEST HAM 11 2 3 6 11:23 9 SWANSEA 12 2 2 8 7:15 8 CRYSTAL PALACE 12 1 2 9 6:24 5

Ž. K.