Tudi Varane podaljšal sodelovanje s kraljevim klubom

24-letni branilec v Madridu od leta 2011

27. september 2017 ob 18:54

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Francoski nogometaš Raphael Varane je podaljšal pogodbo s španskim velikanom Real Madridom do leta 2022.

24-letni branilec je član kluba iz španske prestolnice od leta 2011, ko se je preselil v Madrid iz Lensa, v tem času pa je zbral 196 nastopov. Varane je v dresu Real Madrida osvojil 13 lovorik.

"Real Madrid in Varane sta podaljšala pogodbo, po kateri bo igralec član kluba do 30. junija 2022," je v izjavi za javnost zapisal Real Madrid. Varane je četrti igralec Reala, ki je podaljšal pogodbo, v zadnjih 14 dneh. Pred njim so to storili Marcelo, Isco, Dani Carvajal, vsi so podpisali do leta 2022. Karim Benzema je pred tem podaljšal do leta 2021.

Varane je v tej sezoni postal ključni igralec Reala, saj skupaj s kapetanom Sergiem Ramosom tvori osrčje obrambe kluba, ki je v prejšnji sezoni osvojil špansko prvenstvo in Ligo prvakov.

M. L.