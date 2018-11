Naliv v Buenos Airesu prestavil finalni Superclasico na nedeljo

Močan dež, ki je povsem namočil in v lepem delu tudi poplavil zelenico na legendarnem stadionu Bombonera je poskrbel, da se bo prvi finalni Superclasico Boca - River za naslov nogometnega prvaka Južne Amerike odigral v nedeljo.

Težko pričakovane prve tekme finala Cope Libertadores je bila predvidena za v soboto ob 17.00 po argentinskem času (oz. 21.00 po srednjeevropskem času). Vendar v noči s petka na soboto se je nad Buenos Airesom razbesnela fronta, ki je pošteno namočila argentinsko prestolnico. Po več urah premlevanja, ali se bo deževje uneslo ali ne, so predstavniki južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) manj kot dve uri pred predvidenim začetkom superderbija le sporočili edino logično odločitev – v soboto ne bo tekme na Bomboneri.

Tudi za nedeljo v Buenos Airesu napovedan dež

Conmebol je nato za čuda hitro sporočil, da se prva finalna tekma prestavlja za en dan – na nedeljo ob 16.00 (oz. 20.00 v Sloveniji). 58. finale Pokala osvoboditeljev se bo zadnjič igral na dve finalni tekmi, sploh prvič pa se bosta pri tem pomerila dva argentinska kluba in v skladu z večdesetletnimi tihimi željami se je uresničil sanjski scenarij – za južnoameriško krono se bosta udarila največja kluba River Plate in Boca Juniors. A za nedeljo je v Buenos Airesu prav tako napovedan dež.

Finalni tekmi sta bili po prvotnem urniku predvideni za nočna termina v sredo, a so že takoj prestavili finale na sobotna in dnevna termina, predvsem zaradi boljše izpostavljenosti Superclasica po preostalem nogometnem svetu. Povratna tekma na Riverjevem stadionu Monumental bo v soboto, 24. novembra.

Največji japonski klub do prvega azijskega naslova

Če imajo v Južni Ameriki vremenske težave, so brezhibno izvedli finalne boje v Afriki in Aziji. Japonski klub z največ trofejami Kashima Antlers je končno dosegel uspeh tudi na celinskem odru in je na mestu prvaka nasledil rojake iz Urawe Reds, s katerimi je lani naslov osvojil tudi Zlatan Ljubijankić. Japonski jeleni so na povratni finalni tekmi na prepolnem stadionu Azadi pri iranskem velikanu Persepolisu remizirali brez golov in tako rutinirano ubranili prednost dveh golov z domače tekme izpred tedna dni.

Veliki preobrat Esperance in maščevanje za 2012

V petek je naslov afriškega prvaka osvojil Esperance Tunis, ki je na povratni tekmi premagal afriškega rekorderja po številu celinskih naslovov Al Ahly Kairo. Tunizijcem je uspel veliki preobrat, saj so prvo tekmo v Egiptu izgubili z 1:3, a nato je zablestel dvakratni strelec Saab Bguir, tik pred koncem pa je veliko slavje v Tunisu potrdil še prvi strelec afriške Lige prvakov Anice Badri.

Za ES Esperance je to tretji naslov po letih 1994 in 2011, s preobratom se jim je uspelo tudi oddolžiti Al Ahlyju za poraz v finalu 2012. Egiptovski rdeči vragi, sicer osemkratni prvaki Afrike, so doživeli drugi zaporedni poraz v najmočnejšem afriškem nogometnem tekmovanju.

Boca ali River zadnji potnik za klubski mundial

Za nagrado ob celinskem naslovu sta Esperance in Kashima postala peti in šesti udeleženec svetovnega klubskega prvenstva, ki ga Fifa letos prireja med 12. in 22. decembrom v Združenih arabskih emiratih. Predstavnik ZAE-ja Al Ain, oceanski prvaki Team Wellington, prvak Severne in Srednje Amerike ter Karibov Guadalajara Chivas, evropski prvak Real Madrid in omenjena novopečena prvaka Azije in Afrike tako čakajo samo še na udeleženca iz Južne Amerike. Zadnja dva klubska SP-ja je dobil Real Madrid, sicer pa so evropski klubi osvojili 11 od zadnjih 12 naslovov. Leta 2012 je niz prekinil Corinthians iz Brazilije.

