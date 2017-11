Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Gareth Bale je že s prvim dotikom žoge poskrbel za preobrat. Foto: Reuters Dodaj v

Uspešna vrnitev Garetha Bala

Real se je uvrstil v osmino finala španskega pokala

29. november 2017 ob 11:01

Madrid - MMC RTV SLO

Rezervisti Real Madrida so na povratni tekmi španskega pokala proti drugoligašu Fuenlabradi zaostajali z 0:1 in že jezili svoje navijače, ko se je trener Zinedine Zidane odločil, da je dovolj, in v igro poslal Garetha Bala.

Valižan je po poškodbi zaigral po več kot dveh mesecih in že po nekaj sekundah igre je bil v glavni vlogi. Z lepo podajo je našel Borjo Mayorala, ki je v 63. minuti poskrbel za izenačenje. Sedem minut pozneje je Mayoral zadel še drugič, končni izid 2:2 pa so gostje postavili v 89. minuti.

Real je na prvi tekmi na gostovanju slavil z 2:0 in Zidane se je odločil, da priložnost nameni mladeničem (povprečje let v začetni enajsterice je bilo nekaj čez 22 let), ki pa niso upravičili njegovega zaupanja. Fuenlabrada je povedla v 25. minuti in v drugem polčasu zadela vratnico. Navijači so svoje nogometaše že nagrajevali z žvižgi, ko je Zidane v igro poslal Bala. Ta je že s prvim dotikom poskrbel za podajo, ki jo je z glavo pričakal Mayoral in žogo poslal v mrežo. Valižan je imel prste vmes tudi pri drugem golu.

Real je igral v postavi Navas, Hernandez, Nacho, Tejero, Hakimi, Kovačić, Llorente, Ceballos, Rodriguez, Mayoral, Feuillassier.

ŠPANSKI KRALJEVI POKAL ŠESTNAJSTINA FINALA, povratne tekme * LEGANES - Valladolid 1:0 (1:0) 2:1 Malaga - NUMANCIA 1:1 (1:0) 1:2 CELTA VIGO - Eibar 1:0 (0:0) 2:1 Aspas 90./11-m LEVANTE - Girona 1:1 (0:1) 2:0 REAL MADRID - Fuenlabrada 2:2 (0:1) 2:0 Mayoral 63., 70.; Milla 25., Portilla 89. Sreda: BARCELONA - MURCIA 3:0 REAL SOCIEDAD - LLEIDA 1:0 SEVILLA - CARTAGENA 3:0 ATHLETIC BILBAO - FORMENTERA 1:1 ATLETICO MADRID - ELCHE 1:1 LAS PALMAS - DEPORTIVO 2:1 Četrtek: ALAVES - GETAFE 1:0 ESPANYOL - TENERIFE 0:0 VILLARREAL - PONFERRADINA 0:1 BETIS - CADIZ 2:1 VALENCIA - ZARAGOZA 2:0 * - izidi prvih tekem

R. K.