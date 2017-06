Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Real Madrid ima rekordno število naslovov evropskega prvaka: 12. Foto: EPA Juan Cuadrado je tretji nogometaš v zgodovini Lige prvakov, ki je na finalni tekmi dobil rdeči karton, pri tem pa seveda gledalci pred televizorji niso prezrli, kako je Sergio Ramos odigral prekršek. Foto: Reuters Sorodne novice Ronaldo sporoča kritikom: zmagovalci smo! Foto: Madridski Real ostaja evropski kralj Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Ligi prvakov prvič v povprečju več kot trije goli na tekmo

Real je v elitni druščini dosegel že več kot 500 zadetkov

4. junij 2017 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters

Real je v Ligi prvakov še premaknil nekaj mejnikov, sicer pa je bila celotna letošnja sezona rekordna po številu zadetkov. Na 125 tekmah je bilo doseženih 380 golov.

V povprečju je bilo torej doseženih 3,04 gola na tekmo. Po finalu med Realom in Juventusom (4:1) preverimo še nekaj statističnih podatkov o finalu oziroma celotni sezoni ...

Statistični podatki o finalu:

- Real je dvanajstič postal evropski nogometni prvak (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017).

- Real je prvič po letu 1958 v isti sezoni postal španski in evropski prvak

- Real je prva ekipa v zgodovini Lige prvakov, ki je dosegla že 500 zadetkov.

- Real je dosegel zadetek na 65 tekmah letošnje sezone



- Ronaldo je postal prvi igralec v zgodovini Lige prvakov z vsaj po enim zadetkom na treh finalnih obračunih. Alfredo di Stefano je med letoma 1956 in 1960 sicer zadel v kar petih finalih.

- Mario Mandžukić je tretji igralec, ki je v dresu dveh klubov zadel v finalu obeh evropskih tekmovanj (Liga prvakov in Evropska liga). Preostala sta Cristiano Ronaldo (Manchester United in Real) in Velibor Vasović (Partizan in Ajax).

- Ronaldo je v klubski in reprezentančni karieri dosegel že 600 zadetkov.

- Juventus je v evropskih pokalih izgubil rekordni sedmi finale v devetem nastopu.

- Juventusov igralec Juan Cuadrado je postal tretji igralec, ki je v finalu Lige prvakov dobil rdeči karton. Jens Lehmann je bil izključen leta 2006, Didier Drogba leta 2008.

Največ golov v Ligi prvakov število golov REAL MADRID 503 BARCELONA 459 BAYERN 415 MANCHESTER UNITED 350 ARSENAL 281 JUVENTUS 264







Povzetek celotne sezone Lige prvakov:

- na 125 tekmah je bilo doseženih 380 golov (povprečje: 3,04 na tekmo). Najvišje prejšnje povprečje je bilo iz sezone 2012/13: 368 golov na 125 tekmah, kar pomeni povprečjno 2,94 gola na tekmo.

- največ golov na eni tekmi je bilo to sezono na dvoboju Borussie Dortmund in Legie iz Varšave. Borussia je zmagala z 8:4.

- če upoštevamo tudi tekme na izločanje, je Real s 35 goli najučinkovitejša ekipa sezone.

T. O.