V stampedu v Torinu poškodovanih 1.400 ljudi

Osem huje ranjenih, med njimi sedemletni otrok

4. junij 2017 ob 10:59

Torino - MMC RTV SLO/STA

V brezglavem diru, ki je nastal po javnem ogledu tekme nogometne Lige prvakov med Juventusom in Realom, je bilo v središču Torina poškodovanih 1.400 ljudi, od tega osem huje.

Na trgu San Carlo je bilo 30 tisoč ljudi, panika pa je verjetno nastala po vodstvu Reala s 3:1 in eksploziji močnejše petarde, ko naj bi nekdo v šali začel vpiti "bomba" in vsem pognal strah v kosti, saj so menili, da gre za teroristični napad.

"Ljudje so kričali in se prerivali, vladala je panika, prišlo je do divjega stampeda," je dejala ena od prič dogodka.

Osem oseb, med njimi sedemletni otrok, je huje poškodovanih, preostali so bili v incidentu laže poškodovani.

"Povedali so mi o incidentu in v mislih sem z vsemi, ki so bili poškodovani ob dogodku, ki bi moral biti proslava. Pretresen sem, spominja me na tragedijo Heysel," je bil šokiran predsednik Juventusa Andrea Agnelli.

Na finalu evropskega pokala leta 1985 v Bruslju med Juventusom in Liverpoolom je življenje na stadionu Heysel izgubilo 39 ljudi, ko so navijači pritisnili ob zid in je nato ta popustil.

Real je finalno tekmo Lige prvakov dobil s 4:1, tako da je Juventus ostal pri dveh naslovih evropskega prvaka.

