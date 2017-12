Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Benjamin Verbič je za Köbenhavn igral od aprila 2015. Foto: EPA Dodaj v

Verbič v Dinamo Kijev, odškodnina naj bi bila štiri milijone evrov

Februarja v Evropski ligi proti AEK-u iz Aten

23. december 2017 ob 17:56

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Danski nogometni prvoligaš Köbenhavn je potrdil, da Benjamin Verbič od 1. januarja ne bo več njegov član. Seli se v Dinamo Kijev, trenutno drugouvrščeno ekipo ukrajinskega prvenstva.

"V klubu sem se imel izvrstno, bili smo uspešni in naredili veliko dobrih stvari. Vedno je težko oditi od nečesa, kar te je delalo srečnega, posebej v trenutku, ko ima klub določene težave. A vem, da se bo Köbenhavn spet dvignil in se vrnil še močnejši. Hvaležen sem soigralcem in vsem v klubu. Vedno bom navijač Köbenhavna, ne glede na to, kje bom igral. Veselim se novega izziva, a bom pogrešal klub in mesto," je za spletno stran Köbenhavna povedal 24-letni Verbič.

Ukrajinci naj bi zanj odšteli štiri milijone evrov, nekdanji nogometaš Celja pa bo po poročanju medijev zaslužil milijon evrov na leto. Podpisal je petletno pogodbo.

"Dobili smo finančno zelo privlačno ponudbo, zato je bilo smiselno, da Benjamina pustimo v Kijev. Z njim smo imeli dogovor, da ko bo prišel čas, mu bomo pomagali narediti nov korak v karieri. Zelo smo veseli, da je Verbič igral za nas, v prihodnje pa mu želimo vse najboljše," je dejal direktor Anders Hörsholt.

Blestel v Evropski ligi

Verbič se je Köbenhavnu pridružil poleti 2015 iz Celja. Za Dance je odigral 99 tekem in dosegel 22 zadetkov. S klubom je postal danski prvak, dvakrat pa tudi pokalni.

Po jesenskem delu letošnjega prvenstva je Köbenhavn šele šesti na lestvici. Bolje mu je šlo v Evropski ligi, v kateri je bil Verbič s tremi zadetki in dvema podajama uvrščen v idealno enajsterico skupinskega dela tekmovanja.

"Benjamin je jeseni igral zelo dobro, kar je botrovalo zanimanju zanj. Zelo smo zadovoljni z napredkom, ki ga je pokazal, odkar se nam je pridružil. Želimo mu vse najboljše in se že veselim, da ga bom spremljal v prihodnjih letih," je povedal trener Stale Solbakken.

Tri točke za Šahtarjem

Dinamo Kijev, tudi v pretekli sezoni drugi v domači ligi, ima po 19 krogih ukrajinskega prvenstva s tekmo manj tri točke manj kot vodilni Šahtar Doneck, v 1/16 finala Evropske lige pa se bo februarja pomeril z AEK-om iz Aten. Tekmec Köbenhavna bo Atletico Madrid.

Trener Dinama je nekdanji beloruski reprezentant in selektor Aleksander Hackevič. Moštvo sestavljajo povečini ukrajinski reprezentanti, izmed tujcev je član Dinama med drugim Hrvat Josip Pivarić.

