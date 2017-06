Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Haris Vučkić, ki je nosil tudi dres slovenske članske izbrane vrste, na Otoku ni tako napredoval, kot bi si želel, priložnost za dokazovanje pa bo imel zdaj na Nizozemskem. Foto: Aleš Fevžer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vučkić bo otoške izkušnje poskušal unovčiti pri Twenteju

Devetletne avanture na Otoku konec

24. junij 2017 ob 10:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Haris Vučkić bo v novi sezoni igral na Nizozemskem. 24-letni nogometaš, ki je bil nazadnje član Newcastla, je s prvoligašem Twentejem kot prost igralec podpisal triletno pogodbo.

Vučkić je bil od sezone 2008/09 član angleškega kluba Newcastle, od tega je bil pet sezon posojen drugim klubom; bil je nogometaš Cardiffa, Rotherhama, Rangers, Wigana in nazadnje Bradforda.

"Lepo je, da sem se preselil k Twenteju. Že marca sem imel priložnost nekaj dni trenirati z ekipo in odigrati prijateljsko tekmo in zelo mi je bilo všeč. Zame je ta prestop tudi nov korak naprej v karieri. Še vedno sem mlad, nabral sem si izkušnje pri Newcastlu in Rangers. Veselim se, da bom v naslednji sezoni lahko pokazal, kaj znam," je dejal Vučkić, ki je bil marca teden dni pri Twenteju na preizkušnji in je očitno navdušil novo sredino.

Vučkić, ki je v četrtek uspešno prestal zdravniški pregled, se je novemu klubu, ki je hkrati nekdanji klub nekdanjega glavnega trenerja Newcastla Steva McClarna, zavezal za tri sezone.

Slovenskega nogometaša je pohvalil tudi trener Twenteja Jan van Halst: "Haris je lansko sezono nekajkrat treniral z nami in odigral prijateljsko tekmo proti Lokernu. Pustil je zelo lep vtis. Veseli smo, da smo ga lahko dodali v ekipo."

Twente je minulo sezono v nizozemskem prvenstvu končal na sedmem mestu.

"Deze transfer is voor mij ook een nieuwe stap in mijn carrière. Alles bij #FCTwente voelde goed." https://t.co/s0CIMqU3Fp pic.twitter.com/alFOjuflT9 — FC Twente (@fctwente) 23 June 2017

