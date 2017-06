Z Romo leta 2001 osvojil naslov, zdaj postal njen trener

Uspešno petletno delo pri Sassuolu

13. junij 2017 ob 20:45

Rim - MMC RTV SLO/STA

Italijanski nogometni prvoligaš Roma je uradno potrdil, da bo njegov novi trener Eusebio Di Francesco, ki je nazadnje vodil Sassuolo, predtem pa še Pescaro in Lecce.

47-letni strokovnjak bo na trenerskem stolčku rimskega kluba zamenjal Luciana Spalettija, ki se je preselil v Inter. Di Francesco je nekdanji igralec Rome, njen dres je nosil med letoma 1997 in 2001 (129 tekem, 16 zadetkov) ter se z njo v zadnji sezoni veselil tudi osvojitve naslova italijanskega prvaka. Podpisal je dveletno pogodbo.

Di Francesco je med letoma 1998 in 2000 zbral tudi 13 nastopov za italijansko reprezentanco.

Sassuolo je s krajšim presledkom vodil zadnjih pet let. V prvi sezoni ga je popeljal do zmage v Serie B in zgodovinskega napredovanja v prvo ligo. V lanski sezoni je bil Sassuolo šesti v Serie A, s čimer si je priigral igranje v Evropski ligi. Letos je končal na 12. mestu.

M. R.