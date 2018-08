Za PSG bo prvenstvo le ogrevanje za Evropo

Za še dve mesti v LP favorita Lyon in Marseille

11. avgust 2018 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z visoko zmago Marseilla nad Toulousom (4:0) se je začela nova sezona francoskega nogometnega prvenstva, v katerem je prvo mesto praktično že oddano.

Paris SG je v novo sezono krenil z novim trenerjem Thomasom Tuchlom, ki ima nalogo, da branilce naslova postavi na novo raven. Bogati arabski lastniki ne skrivajo, da si želijo osvojitve Lige prvakov, medtem ko v Franciji pričakujejo sprehod do novega naslova. Tuchel zahteva, da njegova ekipa igra presing z visoko intenzivnostjo. Pričakuje, da se bodo igralci prilagodili različnim sistemom, ki se bodo izražali v napadalni igri ne glede na nasprotnika.

Merilo bodo uspehi v Evropi. Ne nazadnje je Unai Emery lani osvojil vse, a ga je po koncu sezone odnesel poraz in nemoč ekipe v Ligi prvakov proti madriskemu Realu. Je Tuchel pravi odgovor za PSG? Bo prvo leto na klopi le poskusno? Nemec ima vse sestavine za uspeh. Izkušenega Gianluigija Buffona v vratih, uigrano obrambo in zvezno vrsto, v napadu pa Neymarja in Mbappeja.

Za preostali dve mesti v Ligi prvakov se bodo borili Lyon, Marseille in Monaco. Lani je izvisel Marseille, ki je letos tako kot Lyon ohranil praktično vse najboljše igralce. Odhod Lemarja, Fabinha in Joaa Moutinha je oslabil Monaco, ki mu strokovnjaki pripisujejo najmanj možnosti iz trojice.

Marseille je sezono odprl s prepričljivo zmago. Gostitelji so bili ves čas boljši, načel pa jih je Payet iz enajstmetrovke ob koncu prvega polčasa. Payet se je med strelce vpisal še v 62. minuti, ob koncu tekme pa sta zadela še Germain in Thauvin.

FRANCOSKO PRVENSTVO

1. KROG



MARSEILLE - TOULOUSE 4:0 (1:0)

Payet 45./11-m, 62., Germain 89., Thauvin 92.

Sobota ob 17.00:

NANTES - MONACO

Ob 20.00:

ANGERS - NIMES

LILLE - RENNES

MONTPELLIER - DIJON

NICE - REIMS

ST. ETIENNE - GUINGAMP

Nedelja ob 15.00:

LYON - AMIENS

Ob 17.00:

BORDEAUX - STRASBOURG

Ob 21.00:

PARIS SG - CAEN

R. K.