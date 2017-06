Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Leta 2012 je bil Alvaro Arbeloa pomemben člen španske reprezentance na evropskem prvenstvu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi pomanjkanja motivacije Arbeloa končal kariero

S Španijo svetovni in dvakrat evropski prvak

25. junij 2017 ob 11:41

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaš Alvaro Arbeloa se je odločil za konec športne poti. 34-letni nekdanji španski reprezentant se je za to potezo odločil zaradi pomanjkanja motivacije.

"Čas je za slovo," je dejal Arbeloa za španski časnik Marca. Desni bočni branilec iz Salamance je nazadnje igral za West Ham, s katerim je lani podpisal enoletno pogodbo, a je za londonsko moštvo odigral le štiri tekme. Pred tem je igral še za Real Madrid, Liverpool in Deportivo La Coruno. V mlajših selekcijah je bil član Zaragoze in Reala, za katerega je igral med letoma 2002 in 2006 ter 2009 in 2016. S kraljevim klubom je dvakrat osvojil Ligo prvakov, enkrat pa je postal španski prvak.

Za izbrano vrsto je zbral 56 nastopov. S furio rojo je leta 2010 postal svetovni, v letih 2008 in 2012 pa evropski prvak. Na turnirju v Ukrajini in na Poljskem je v udarni enajsterici tvoril obrambno linijo s soigralcem pri Realu Sergiom Ramosom in Barceloninima Gerardom Piquejem ter Jordijem Albo.

T. J.