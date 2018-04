ACH Volley korak do 15. naslova

Finale se igra na tri zmage

21. april 2018 ob 20:39

Kamnik - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji ACH Volleyja so le še zmago oddaljeni od 15. naslova državnega prvaka. V drugi tekmi finala so v Kamniku s 3:0 (20, 22, 18) ugnali Calcit Volley in povedli z 2:0 v zmagah.

Ljubljančani so ves čas tekme nadzorovali položaj.

Prvi niz so dobili gladko, v drugem sicer zapravili pet točk prednosti, a bili v končnici spet bolj zbrani od tekmeca, v tretjem nizu pa so do drugega tehničnega odmora ohranjali majhno prednost, po njem pa dodali plin in gladko prišli do zmage.

ACH lahko svoj 14. zaporedni naslov osvoji že v torek, ko bo v Tivoliju na sporedu tretja tekma. Če jo bodo dobili, bodo prvenstvo končali brez poraza.