Bedene izgubil živce po zelo sporni odločitvi sodnika Helwertha

Fognini v polfinalu z Verdascom

24. februar 2018 ob 04:57

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO

Fabio Fognini je v četrtfinalu turnirja v Riu de Janeiru premagal Aljaža Bedeneta s 6:7, 6:3 in 6:1. Ljubljančan je popustil v zadnjem nizu po sporni odločitvi sodnika Nica Helwertha.

Najboljši slovenski igralec je izgubil servis v četrti igri in Fognini je povedel s 5:2. Bedene je nato nanizal tri igre. Uvodni niz je odločila podaljšana igra, v kateri je Bedene povedel s 4:0 in na koncu zmagal s 7:3.

V drugem nizu je Fognini zaigral precej bolje, v sedmi in deveti igri je prišel do brejka. V osmi igri je imel Bedene štiri priložnosti za izenačenje na 4:4, vendar ni nobene unovčil.

Po sporni odločitvi sodnika se Bedene ni več pobral

V odločilnem nizu je Fognini sijajno skrajšal žogo za vodstvo z 2:0. Pri vodstvu s 3:1 se je Fognini znašel v težavah pri 0/40. Prvi dve priložnosti za odvzem servisa je rešil, nato pa se je pobiralka žogic gibala za Bedenetom, premaknila pa se je tudi stranska sodnica. Fognini je hitro serviral, Ljubljančan pa je gledal proti sodnici in ni vrnil žogice. Nemški sodnik Helwerth je točko pripisal Italijanu za izenačenje, čeprav bi bilo treba točko ponoviti pri izidu 30/40. Bedene se je upravičeno pritoževal, na igrišče je prišel tudi glavni sodnik turnirja v Riu, a se odločitev ni spremenila.

Bedene je izgubil živce in peta igra je pripadla Fogniniju. Italijan je nato povedel s 5:1 in izkoristil četrto zaključno žogo po dveh urah in 34 minutah. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 115:95. Bedene je unovčil le eno izmed 12 priložnosti za odvzem servisa.

RIO DE JANEIRO

(1.842.475 am. dolarjev, pesek)



Četrtfinale, tabela:

SCHWARTZMAN (ARG/6) - MONFILS (FRA)

6:3, 6:4



JARRY (ČILE) - CUEVAS (URU/7)

7:5, 6:3



FOGNINI (ITA/5) - BEDENE (SLO)

6:7 (3), 6:3, 6:1



VERDASCO (ŠPA/8) - THIEM (AVT/2)

6:4, 6:0

A. G.