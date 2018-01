Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 17 glasov Ocenite to novico! Luka Cindrić je minuto in 12 sekund pred koncem dosegel odločilni zadetek. Foto: Reuters Kristian Bjoernsen je bil najboljši igralec prve tekme drugega dela. Foto: EPA

Belorusija v Zagrebu zapravila napad za remi proti Hrvaški

Norveška v drugem polčasu hitro strla Srbijo

18. januar 2018 ob 18:07,

zadnji poseg: 18. januar 2018 ob 22:08

Zagreb - MMC RTV SLO

Na prvi tekmi drugega dela evropskega prvenstva so norveški rokometaši z 32:27 v Zagrebu odpravili Srbijo, Belorusija pa je v večerni tekmi namučila Hrvaško (25:23).

Hrvati so se pošteno namučili, da so prišli do štirih točk v skupini I. Na začetku tekme so povedli s 4:1 in 5:2. Gostiteljem prvenstva je med 18. in 25. minuto uspel delni izid 5:1 za vodstvo 13:8, ko je bil uspešen Luka Stepančić, ki je ob tej seriji zadel dvakrat. Zatem so trikrat zapored mrežo zatresli Belorusi, ob odmoru pa je domača prednost znašala tri gole (15:12). Po uspešnem zaključku prvega dela so vztrajni Belorusi ves čas dihali za ovratnik Hrvatom, ki pa so vendarle ves čas drugega polčasa imeli manjšo prednost, ki je bila med dvema in štirimi zadetki.

Potem sta Luka Cindić in Marko Mamić dobrih pet minut pred koncem zapravila žogo, na drugi strani pa je z levega krila za znižanje na 23:22 zadel Andrei Jurjnok. Dolgo je trajal naslednji hrvaški napad. Najprej je bil nenatančen Manuel Štrlek, zatem pa je prek vrat meril še Cindrić. Ivan Stevanović je na drugi strani najprej ubranil strel Maksima Baranaua z desnega krila, toda Belorusi so prišli do odbite žoge in pri poskusu Uladzislaua Kuleša je bil brez moči. Odgovornost je prevzel Cindrić, ki je v prodoru dobro minuto pred koncem zadel za 24:23, 20 sekund pred koncem pa so Belorusi napad za izenačenje zapravili. Zmago je potrdil Marko Kopljar. Kuleš je bil s šestimi goli prvi strelec tekme, pri Hrvaški pa sta bila s po petimi najboljša Mamić in Stepančič.

Norveška v drugem polčasu strla Srbijo

Srbi, ki so se za las prebili v nadaljevanje prvenstva, tako v drugem delu ostajajo brez točk, Norveška pa ima štiri. Po izenačenem začetku so malce pred polovico prvega dela Norvežani povedli za tri gole, ko je bil za 12:9 z desnega krila uspešen Kristian Bjoernsen. Srbi so hitro odgovorili z dvema zadetkoma, a so Norvežani še enkrat povedli za tri. Nato je Srbiji uspela serija 4:0, ki jo je končal desno krilo Darko Đukić in zadel za 16:15. Prvi del se je končal s 17:17.

Na začetku drugega dela je najprej zadel Bojan Beljanski, nato pa so Norvežani prevzeli pobudo. Zadeli so štirikrat zapored in izkušeni Bjarte Myrhol je bil uspešen za 22:19. V 40. minuti je bila po zadetku Bjoernsena, ki je bil ob koncu izbran za igralca tekme, razlika pet zadetkov, ko je 12 minut pozneje 29-letni desnokrilni rokometaš uspešno končal protinapad in norveško serijo s 3:0, pa je prednost znašala neulovljivih sedem golov. Najboljša strelca tekme sta bila s po osmimi goli Norvežana Bjoernsen in Sander Sagosen.

V skupini I sta še Švedska in Francija, ki bosta prvi dvoboj drugega dela odigrali v soboto. Obe sta v drugi del prinesli po štiri točke. Skupina II začenja v petek, ko se bosta v Varaždinu najprej pomerili Nemčija in Češka, zatem pa še Slovenija in Danska.

SKUPINA I, Zagreb:

SRBIJA - NORVEŠKA 27:32 (17:17)

Šešum in Beljanski po 5; Bjoernsen in Sagosen po 8, Jondal 4.

HRVAŠKA - BELORUSIJA 25:23 (15:12)

Mamić in Stepančić po 5, Cindrić 4; Jurnjok 6.

Lestvica: NORVEŠKA 3 2 0 1 +9 4 ŠVEDSKA 2 2 0 0 +9 4 HRVAŠKA 3 2 0 1 +8 4 FRANCIJA 2 2 0 0 +8 4 BELORUSIJA 3 0 0 3 -14 0 SRBIJA 3 0 0 3 -20 0

T. J.