Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Argentinec Lucas Biglia je nov obraz na San Siru. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Biglia že deseta poletna okrepitev Milana

Montella želi še enega napadalca

17. julij 2017 ob 17:31

Milano - MMC RTV SLO

Lucas Biglia je dres Lazia zamenjal za Milanovega, ki je za argentinskega vezista odštel 17 milijonov evrov. Z rossoneri je podpisal triletno pogodbo.

Milan je z novimi lastniki povsem prevetril ekipo in se močno okrepil. Biglia je že deseta poletna okrepitev sedemkratnih evropskih prvakov. Andrea Conti, Andre Silva, Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, Antonio Donnarumma, Fabio Borini in Leonardo Bonucci so do zdaj že prišli k Milanu.

Biglia je zadnje štiri sezone igral za Lazio. Pred prihodom v Rim je bil član Anderlechta, Independienteja in Argentinos Juniorsov. Za argentinsko reprezentanco je zbral 50 nastopov in z njo klonil v finalu svetovnega prvenstva leta 2014 v Braziliji.

Vincenzo Montella naj bi želel še eno okrepitev v konici napada. Prišel je že Portugalec Andre Silva, na spisku želja Milana pa sta Torinov Andrea Belotti in Pierre-Emerick Aubameyang iz Borussie Dortmund.

T. J.