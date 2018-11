Bolgari proti Sloveniji v lov na čim višjo zmago

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju; studijski del že ob 20. uri

19. november 2018 ob 10:38

Sofija - MMC RTV SLO

Z nocojšnjo tekmo proti Bolgariji v Sofiji Slovenija zaključuje nastope v uvodni sezoni Lige narodov, ki je prinesla eno najbolj črnih poglavij v slovenski nogometni zgodovini.

Nekdanji udeleženci svetovnih in evropskega prvenstva na petih tekmah z Norveško, Bolgarijo in Ciprom niso zmagali niti enkrat in so že pred zadnjim dvobojem izpadli v skupino D, najslabši kakovostni razred evropskega nogometa. Slovenska realnost je, da se bodo zdaj merili z reprezentancami, kot so Kazahstan, Latvija, Andora, San Marino, Luksemburg, Moldavija, Gibraltar ...

Slovenija pred začetkom marčevskih kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020 potrebuje "reset" in nov zagon, majhen korak k temu pa lahko naredi že v Sofiji, čeprav pravega tekmovalnega naboja za varovance začasnega selektorja Igorja Benedejčiča ne bo. "To je zadnja tekma in zato si želimo zmagati, saj nočemo brez tega končati Lige narodov. Tako da bo za nas zelo pomembna tekma, čeprav ni pravega tekmovalnega naboja," meni Robert Berić, ki bo najverjetneje začel srečanje.

Drugače je pri Bolgarih, ki so z Norvežani izenačeni na vrhu skupine in se borijo za napredovanje. Obe tekmi med Norveško in Bolgarijo sta se končali z zmagama gostiteljev z 1:0, tako da lahko o zmagovalcu odloča gol razlika. Norvežani, ki igrajo na Cipru, imajo gol razliko +3, Bolgari +2. Na obeh tekmah lahko pričakujemo lov na zadetke, kar bo še otežilo delo slovenski reprezentanci.

Ta bo spet lahko računala na svojega najboljšega nogometaša Josipa Iličića, ki je moral v petek proti Norveški počivati zaradi rdečega kartona. Zaradi poškodb so dodatno odpadli Domen Črnigoj, Andraž Šporar in vratar Aljaž Ivačič, ki ga je zamenjal Gregor Sorčan.

Tekma se bo začela ob 20.45 s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Studijski del se bo začel že ob 20. uri.

LIGA NARODOV

LIGA C, skupina 3



Danes ob 20.45:

BOLGARIJA - SLOVENIJA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



Verjetni postavi:



Bolgarija: Petkov, S. Popov, Božikov, Bodurov, Nedjalkov, Kostov, Kostadinov, Slavčev, Ivanov, Kraev, I. Popov.



Slovenija: Kotnik, Stojanović, Al. Struna, Mevlja, An. Struna, Štulac, Rotman, Verbič, Iličić, Zajc, Berić.



Sodnik: Hüseyin Göcek (Turčija)

CIPER - NORVEŠKA

Lestvica: NORVEŠKA 5 3 1 1 5:2 10 BOLGARIJA 5 3 1 1 6:4 10 CIPER 5 1 2 2 5:7 5 SLOVENIJA 5 0 2 3 4:7 2

R. K.