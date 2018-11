Ob vrnitvi Iličića bo lažje zadržati žogo in umiriti igro

Derviševiću bi bolj ustrezalo, če bi imel ob sebi "agresivca"

18. november 2018 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav se na zadnji tekmi v Ligi narodov slovenski nogometaši ne morejo več znebiti zadnjega mesta v svoji skupini, kapetan Benjamin Verbič meni, da motivacija na ponedeljkovem dvoboju v Sofiji ne bi smela biti vprašljiva, saj si želijo doseči vsaj eno zmago v tem tekmovanju.

Bolgarija na drugi strani še upa na prvo mesto, po petih tekmah ima tako kot Norveška na vrhu lestvice 10 točk. Obe medsebojni tekmi Bolgarov in Norvežanov sta se končali z zmago gostiteljev z 1:0, tako da bo ponedeljkov večer še zelo zanimiv. Norveška bo gostovala pri Cipru, ki višje od 3. mesta ne more.

Slovenska reprezentanca bo na stadionu Vasila Levskega znova zaigrala v nekoliko spremenjeni postavi. V napadu ne bo poškodovanega Andraža Šporarja, po prestani kazni zaradi rdečega kartona pa se vrača Josip Iličić.

Dervišević še nikoli ni toliko skakal

"Upam, da bomo proti Bolgariji vrnitev Iličića izkoristili. V petek se je proti Norveški poznalo, da z nami ni igralcev, ki znajo umiriti igro in stopiti na žogo. Če bi jih imeli, bi bilo malo lažje igrati. Norvežani so stalno pritiskali na našo obrambo, kar je težko zdržati. Morali bomo delati na tem, da imamo več časa žogo mi in da prenesemo težišče igre na tekmečevo polovico, da si bo naša obramba malo oddahnila," razmišlja mladi Jaka Bijol, ki je v Stožicah igral le zadnjih nekaj minut.

Na položaju zadnjih veznih igralcev sta bila prvič skupaj Amir Dervišević in Rajko Rotman. Vezist Maribora, ki je po odličnem začetku sezone nekoliko padel v formi in v zadnjih tednih pri vijoličastih greje klop, v izjavah po srečanju ni skrival, da bi morda raje igral v paru s soigralcem nekoliko drugačnega tipa: "Navajen sem se spuščati po žogo in razigravati ekipo, ko imaš na igrišču več podobnih igralcev, ki delajo isto, pa je malo težje. Bolj bi mi ustrezalo, če bi imel ob sebi "agresivca", katerega glavna naloga je, da preganja tekmečeve igralce, sam pa sem več pri žogi, kot to delam v klubu." O številnih diagonalnih podajah in dolgih žogah Norvežanov je dodal: "Mislim, da še nikoli nisem skakal več kot na današnji tekmi."

Zajc: V obrambi bolje, v napadu zmanjkalo

Eden izmed tistih, ki v petek niso imeli svojega dne, je bil Miha Zajc. Selektor Igor Benedejčič si je želel, da bi bil več pri žogi in da bi delal manj napak. "Situacija, v kakršni smo, za igralce ni lahka. Morali bi več napadati in si več upati, to je bila selektorjeva ideja. Razumel sem jo, a je bila njena izvedba na igrišču težka. To ni odvisno samo od enega igralca, ampak od celotne ekipe. Moje mnenje je sicer, da smo bili v obrambi bolj organizirani, kot na prejšnjih tekmah, imeli smo bolj jasno idejo, kaj si želimo. V napadu pa so nam zmanjkale ideje, kakovost, mirnost, tudi uigranost. Morali bomo še trdo delati. Treba bo biti bolj samozavesten, ko imamo žogo."

Podobno je razmišljal Verbič: "Potrebovali bi še malo več mirnosti pri pripravi napada. Norvežani so nas z diagonalami čez celo igrišče utrujali, veliko smo tekli, to nas je malo utrudilo in potem se avtomatsko potegneš nazaj. Ko dobiš žogo, pa nimaš moči za napad. S predložki so bili zelo nevarni za gol, na koncu so žal na ta način tudi zadeli."



Domen Črnigoj, ki je po uri igre prvi zapustil igrišče zaradi poškodbe, naj bi bil pripravljen, da tudi proti Bolgarom začne v prvi postavi: "Eden izmed Norvežanov mi je padel na koleno. Upam, da ni nič resnejšega, mislim, da je samo udarec," nam je razložil po bitki s Skandinavci.



LIGA NARODOV, LIGA C

Skupina 3

Ponedeljek ob 20.45:

BOLGARIJA - SLOVENIJA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

CIPER - NORVEŠKA

Lestvica:

NORVEŠKA 5 3 1 1 5:2 10 BOLGARIJA 5 3 1 1 6:4 10 CIPER 5 1 2 2 5:7 5 SLOVENIJA 5 0 2 3 4:7 2





Matej Rijavec