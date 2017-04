Poudarki PSG v polfinalu francoskega pokala s 5:0 odpihnil Monaco Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ousmane Dembele se je takole veselil zmagovitega zadetka. Foto: EPA Razočarani nogometaši Bayerna. Foto: Reuters VIDEO Eintracht v finalu nemške... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Borussia v petih minutah preobrnila potek tekme v Münchnu

Bayern brez zmage že pet tekem zapored

26. april 2017 ob 23:37

München - MMC RTV SLO/Reuters

V polfinalu nemškega nogometnega pokala je Borussia Dortmund na Allianz Areni s preobratom v drugem polčasu z 2:3 izločila branilca naslova Bayern in bo četrtič zapored igrala v finalu.

Gostje so v 19. minuti prvi zadeli, ko je napako v obrambi naredil Javi Martinez, žoga se je po strelu Raphaela Guerreiera odbila od vratnice, Marco Reus pa jo je iz neposredne bližine potisnil v mrežo. Martinez se je za napako odkupil devet minut pozneje, ko je izenačil z glavo. Še pred koncem prvega polčasa je po dolgi podaji Xabija Alonsa Franck Ribery z leve strani našel Matsa Hummelsa, ta pa je z nizkim strelom popeljal Bavarce v vodstvo.

Dembele podal in zadel

V drugem polčasu so prek Arjena Robbna zadeli še okvir vrat in bi morali iz številnih priložnosti vsaj še enkrat zatresti mrežo, toda Borussia je v nadaljevanju nenadejano poravnala izid. V 69. minuti je po predložku Ousmaneja Dembeleja za 2:2 poskrbel Pierre-Emerick Aubameyang na oddaljenejši vratnici. 19-letni Dembele se je pet minut pozneje po hitrem protinapadu še sam vpisal med strelce z lepim zavitim strelom, potem ko je Bayernov kapetan Philipp Lahm izgubil žogo.

Lani je Bayern v finalu premagal Borussio s 4:3 po streljanju 11-metrovk. Varovanci Carla Ancelottija se bodo po izpadu iz Lige prvakov prejšnji teden v Madridu v letošnji sezoni morali zadovoljiti samo s prvenstveno lovoriko. Brez zmage so že pet tekem v vseh tekmovanjih.

Dortmundčani po četrti pokal

Borussia je pokal do zdaj osvojila trikrat (1965, 1989, 2012), nazadnje pa v finalu trikrat zapored ostala praznih rok. Četrtič zapovrstjo bo v finalu igrala prvič.

Drugi finalist je Eintracht iz Frankfurta, ki je v torek po 11-metrovkah s 7:8 slavil v Mönchengladbachu. Finale bo v soboto, 27. maja, na olimpijskem stadionu v Berlinu.

Nemški pokal, polfinale:

Bayern - BORUSSIA (D) 2:3 (2:1)

Javi Martinez 28., Hummels 42.; Reus 19., Aubameyang 69., Dembele 74.

Bayern: Ulreich, Lahm, Javi Martinez, Hummels (61./Boateng), Alaba, Xabi Alonso (79./Müller), Vidal, Robben, Thiago, Ribery (86./Costa), Lewandowski.

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek (80./Pulišić), Sokratis, Bender, Schmelzer, Castro (46./Durm), Weigl, Dembele, Guerreiro, Aubameyang, Reus (91./Ginter).

Sodnik: Manuel Gräfe



Borussia (M) - EINTRACHT FRANKFURT 7:8 (1:1, 1:1) - po 11-metrovkah

Hofmann 45.; Tawatha 15.

Finale bo 27. maja v Berlinu.



Francoski pokal, polfinale:

PSG - Monaco 5:0 (2:0)

Draxler 26., Cavani 31., Mbae 50./ag, Matuidi 52., Marquinhos 89.



ANGERS - Guingamp 2:0 (1:0)

Mangani 38., Toko Ekambi 92.

Petrić (Angers) je bil na klopi.

Finale bo 27. maja v St. Denisu.

M. R.