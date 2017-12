Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nenad Čanak je bil tudi kapetan košarkarjev Partizana. Foto: Reuters Dodaj v

Čanak sedel na vročo klop Partizana

Črno-beli v Ligi ABA trenutno četrti

14. december 2017 ob 19:47

Beograd - MMC RTV SLO

Muto Nikolića, ki so ga odstavili po sobotnem porazu proti Cedeviti, bo na mestu glavnega trenerja Partizana zamenjal nekdanji kapetan črno-belih Nenad Čanak.

"Zelo sem vesel, da se vračam v Partizana, ki je moj športni dom. Zelo dobro vem, kaj navijači pričakujejo od kluba. Lahko obljubim, da bom skupaj s strokovnim štabom dal sto odstotkov svoje energije in znanja, da vrnemo Partizana tja, kamor sodi, še posebej, kar zadeva igro in obnašanje. Pred nami je težko delo, a nič v življenju ni lahko, zagotovo pa ne bomo odnehali," je povedal 41-letni v Zagrebu rojeni srbski trener. Nasledil je Nikolića, odhod katerega so javno z glasnim skandiranjem večkrat zahtevali navijači črno-belih.

Čanak je bil lani pomočnik Aleksandra Džikića pri Partizanu. Ko je bil nekdanji trener Krke in Olimpije odsoten, je on vodil moštvo. Za Partizan je igral med letoma 1992 in 1994 ter 1999 in 2003. Košarkarsko kariero je končal leta 2012, nato pa je v vlogi pomočnika deloval pri Megi, mladi srbski reprezentanci in Partizanu. Nazadnje je bil trener Spartaka iz Subotice.

Partizan je v Ligi ABA trenutno četrti. Ima pet zmag in šest porazov, kolikor jih imajo še štiri ekipe, tudi Olimpija.

