Čaroben večer za Sutton United kljub zmagi topničarjev

Arsenal v četrtfinalu proti Lincoln Cityju

20. februar 2017 ob 23:18

Sutton - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi osmine finala angleškega Pokala FA je Arsenal premagal petoligaša Sutton United (0:2).

Več kot 5.000 gledalcev se je nagnetlo na največji tekmi vseh časov na stadionu Gander Green Lane v Suttonu. Izbranci Paula Doswella, ki so na 17. mestu v peti angleški ligi (National League), so na poti do največjega uspeha v zgodovini kluba izločili Cheltenham Town, Wimbledon in Leeds United.

Arsenal, ki je na četrtem mestu v Premier ligi in je prejšnjo sredo izgubil prvo tekmo osmine finala Lige prvakov na Allianz Areni v Münchnu (1:5), se je moral na umetni travi zelo potruditi za napredovanje v četrtfinale, kjer ga čaka še en petoligaš Lincoln City. Prvič po letu 1914 bo v četrtfinalu najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu igral petoligaš.

V 26. minuti je Granit Xhaka ušel po desni strani in podal do Lucasa Pereza, ki je z levico poslal žogo proti vratom, Theo Walcott je skušal s peto spremeniti smer žogi, a je zmedel vratarja Rossa Wornerja in žoga je končala v mrežio.

Končni izid je postavil Walcott z levico iz bližine po podaji Alexa Iwobija. Največjo priložnost za zgodovisnki zadetek Suttona je imel Roarie Deacon, ki je v 65. minuti z desno nogo z roba kazenskega prostora stresel prečko.

Rezervni vratar Shaw si je na klopi privošil pito

Po koncu tekme so navijači vdrli na zelenico. Skušali so priti do zvezdnikov Arsenala in seveda tudi do domačih ljubljencev. Izstopal je rezervni vratar Wayne Shaw, ki tehta prek 120 kilogramov. Med tekmo si je na klopi za rezervne igralce privošil pito in postal zvezdnik na socialnih omrežjih. Številne angleške revije so mu že dale ponudbo za sliko na naslovnici.

Pokal FA, osmina finala:

Sutton United - ARSENAL 0:2 (0:1)

Lucas Perez 26., Walcott 55.

Sutton United: Worner, Downer, Beckwith (70./Spence), Collins, Amankwaah, Bailey, May (71./Hudson-Odoi), Eastmond, Gomis, Deacon, Biamou (82./Fitchett).

Arsenal: Ospina, Gabriel, Mustafi, Holding, Monreal, Elneny (46./Oxlade-Chamberlain), Xhaka, Reine-Adelaide (74./Maitland-Niles), Walcott, Lucas Perez, Iwobi (74./Sanchez).

Sodnik: Michael Oliver

Odigrano v soboto in nedeljo:

Burnley - LINCOLN CITY 0:1 (0:0)

Raggett 89.



HUDDERSFIELD - MANCHESTER CITY 0:0

Gorenc Stanković (Huddersfield) je igral vso tekmo.

Ponovljena tekma bo 28. februarja.



MIDDLESBROUGH - Oxford 3:2 (2:0)

Leadbitter 27./11-m, Gestede 34., Stuani 86.; Maguire 64., Martinez 65.



MILLWALL - Leicester 1:0 (0:0)

Cummings 90.

RK: Cooper 52./Millwall

Wolverhampton - CHELSEA 0:2 (0:0)

Pedro 65., Diego Costa 89.



Fulham - TOTTENHAM 0:3 (0:1)

Kane 16., 51., 73.

Blackburn - MANCHESTER UNITED 1:2 (1:1)

Graham 17.; Rashford 27., Ibrahimović 76.

Četrtfinale, 11./12. marca:

CHELSEA - MANCHESTER UNITED



MIDDLESBROUGH - HUDDERSFIELD/MANCHESTER CITY



TOTTENHAM - MILLWALL



ARSENAL - LINCOLN CITY

