Celjani proti Vardarju še niso okusili slasti zmage

Tekma bo v soboto ob 17.30

23. februar 2017 ob 13:03

Celje - MMC RTV SLO/STA

Rokometaše Celja PL po odmevni zmagi nad evropskimi prvaki iz Kielc čaka v Ligi prvakov nova težka preizkušnja. V soboto bodo gostovali pri Vardarju, do tega kroga vodilni ekipi skupine B.

Tekma se bo začela ob 17.30. Celjani so si z zmago nad Poljaki močno izboljšali izhodiščni položaj za preboj v osmino finala. Poleg tekme z Makedonci se bodo pomerili doma z nemškim Rhein-Neckar Löwnom (2. marec), v gosteh pa z Zagrebom (9. marec).

Slovenski prvak je izgubil vseh pet dosedanjih medsebojnih dvobojev z Vardarjem. V tej sezoni je klonil na obeh tekmah regionalne lige Seha, prav tako na prvem domačem dvoboju v skupinskem delu Lige prvakov, kar glede na makedonski igralski kader sploh ni presenetljivo.

Pri Vardarju nastopajo sami imenitni igralci, kot so Španci Joan Canellas, Arpad Šterbik, Alex Dušebajev in Jorge Maqueda, Hrvati Ivan Čupić, Luka Cindrić in Igor Karačić, Rusi Timur Dibirov, Aleksander Derevan in Danil Šiškarev, v ekipi so tudi nekateri najboljši igralci iz Srbije, Črne gore in Makedonije.

"Gre za ekipo, ki zelo redko izgublja tekme bodisi v Ligi prvakov ali Ligi Seha. Sestavljena je iz zelo kakovostnih posameznikov, ki tvorijo zelo dobro celoto. So zelo močni v obrambi, igrajo lahko obrambni različici 6-0 ali 5-1, krasi pa jih tudi zelo dober protinapad. V tej ekipi je zelo malo šibkih točk," je dejal trener Branko Tamše in dodal: "V prvi vrsti me zanima moja ekipa in njena igra. Verjamem, da bomo na tej tekmi pokazali vse svoje znanje. Če bomo na pravi ravni, potem bo tekma zanimiva."

Celjski rokometaši se zavedajo, da je pred njimi zahtevna naloga, njihova igra pa bo predvsem odvisna od učinkovite obrambe. Eden pomembnejših pri obrambnih nalogah je Povilas Babarskas, ki ga tudi v Skopju čaka veliko dela z domačimi zvezdniki. "V tem trenutku je Vardar ena najboljših evropskih ekip. Pred nami je zahtevna naloga, na nasprotni strani igrišča nam bodo stali izjemni posamezniki. V napadu se zelo veliko vrti okrog odličnega Cindrića, ki izjemno razigrava celotno ekipo, zunanje igralce, krila ter odlično sodeluje s krožnimi igralci. Težko se je torej osredotočiti zgolj na eno nalogo, vse bo potrebno opraviti zelo dobro, da bomo lahko upali na kakšno presenečenje," je pred sobotno tekmo dejal Babarskas.

Skupina B, sobota ob 17.30:

VARDAR - CELJE PL



RHEIN NECKAR - MEŠKOV BREST 25:24

ZAGREB - KRISTIANSTAD sobota

KIELCE - PICK SZEGED nedelja

Vrstni red: Rhein Neckar 17, Vardar 16, Kielce 14, Pick Szeged 13, Meškov Brest 12, Celje PL 7, Kristianstad 6, Zagreb 5.

Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

R. K.