Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Eden Hazard je bil najboljši igralec tekme na Stamford Bridgeu. Belgijec je v Premier ligi dosegel že 68 zadetkov. Foto: Reuters Antonio Conte je lažje zadihal, a pred njegovimi izbranci so zares naporni tedni. Največji preizkušnji bosta seveda tekmi z Barcelono v Ligi prvakov. Foto: Reuters Sorodne novice Mourinho: Če bi igrali deset ur, ne bi dosegli gola Kane odločil severnolondonski derbi na Wembleyju Dodaj v

Conte po dveh zadetkih Hazarda znova lažje diha

Gostje zapravili nekaj velikih priložnosti

12. februar 2018 ob 23:37

London - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 27. kroga Premier lige so nogometaši Chelseaja premagali zadnjeuvrščeni West Bromwich s 3:0 in s tem končali niz dveh porazov.

Trener Antonio Conte se je naposlušal kritik po porazu proti Bournemouthu na Stamford Bridgeu z 0:3 in nato še prejšnji ponedeljek, ko je bil Watford boljši s 4:1.

Srečanje se je začelo šokantno za goste, saj se je poškodoval Daniel Sturridge. Zelenico je zapustil že v 4. minuti. Napadalec, ki je prejšnji mesec prišel kot posojeni nogometaš Liverpoola, je odšepal z igrišča po dvoboju s Cesarjem Azpilicueto. Prvo veliko priložnost je imel Salomon Rondon, ki se je po veliki napaki Victorja Mosesa znašel sam pred Thibautom Courtoisom, vendar je zgrešil vrata.

Odlična predstava Hazarda

V 25. minuti si je Eden Hazard izmenjal dvojno podajo z Olivierjem Giroudom, nato pa je z diagonalnim strelom z desno nogo zatresel mrežo. Gositelji so se sprostili in zaigrali precej bolje. Giroud je imel še pred odmorom dve priložnosti za povišanje vodstva.

Na začetku drugega polčasa je bil nevarnejši West Bromwich. Rondon zares ni imel svojega večera, Jonathan Evans pa je v 58. minuti z glavo meril prek vrat. V 63. minuti je padla odločitev, Moses je podal do Hazarda, ki je s peto vrnil žogo Nigerjicu in vratar Ben Foster je bil nemočen. Končni izid je postavil najboljši igralec tekme Hazard. Z roba kazenskega prostora je z levico zadel v bližnji kot po podaji rezervista Alvare Morate, Evans je Belgijca slabo pokril.

Conte: Veliko ekipe se poberejo tudi iz take krize

"Po dveh grenkih poraz smo nujno potrebovali vse tri točke. Mrežo smo ohranili nedotaknjeno in to je zelo pomembno pred serijo težkih tekem. Velike ekipe se poberejo tudi iz take krize," je poudaril Conte, ki je lani popeljal Chelsea do naslova anglškega prvaka.

Že naslednji torek čaka modre izjemno težka preizkušnja, saj bodo na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov gostili Barcelono.

27. krog:

CHELSEA - WEST BROMWICH 3:0 (1:0)

Hazard 25., 71., Moses 63.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen (74./Cahill), Rüdiger, Moses, Kante, Fabregas, Zappacosta, Pedro (80./Willian), Giroud (61./Morata), Hazard.

West Bromwich: Foster, Dawson, Hegazy, Evans, Phillips, Krychowiak, Barry (80./Yacob), Brunt (46./Burke), Gibbs, Sturridge (4./Rodriguez), Rondon.

Sodnik: Lee Mason

Nedeljske tekme:

HUDDERSFIELD - BOURNEMOUTH 4:1 (2:1)

Pritchard 7., Mounie 27., 66., La Parra 95./11-m; Junior 13.

NEWCASTLE - MANCHESTER UNITED 1:0 (0:0)

Ritchie 65.

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 0:2 (0:2)

Firmino 6., Salah 42.



Sobotne tekme:

MANCHESTER CITY - LEICESTER 5:1 (1:1)

Sterling 3., Agüero 48., 53., 77., 90.; Vardy 24.

TOTTENHAM - ARSENAL 1:0 (0:0)

Kane 49.

EVERTON - CRYSTAL PALACE 3:1 (0:0)

Sigurdsson 46., Niasse 51., Davies 75.; Milivojević 83./11-m

STOKE CITY - BRIGHTON 1:1 (0:1)

Shaqiri 68.; Izquierdo 32.

SWANSEA - BURNLEY 1:0 (0:0)

Ki 81.

WEST HAM - WATFORD 2:0 (1:0)

Hernandez 38., Arnautović 78.

Lestvica: MANCHESTER CITY 27 23 3 1 79:20 72 MANCHESTER UTD. 27 17 5 5 51:19 56 LIVERPOOL 27 15 9 3 61:31 54 CHELSEA 27 16 5 6 49:23 53 TOTTENHAM 27 15 7 5 52:24 52 ARSENAL 27 13 6 8 51:36 45 BURNLEY 27 9 9 9 21:24 36 LEICESTER 27 9 8 10 39:40 35 EVERTON 27 9 7 11 32:46 34 BOURNEMOUTH 27 8 7 12 31:41 31 WATFORD 27 8 6 13 37:47 30 WEST HAM 27 7 9 11 34:46 30 NEWCASTLE 27 7 7 13 25:36 28 BRIGHTON 27 6 10 11 22:36 28 CRYSTAL PALACE 27 6 9 12 25:42 27 SWANSEA 27 7 6 14 20:37 27 HUDDERSFIELD 27 7 6 14 23:47 27 SOUTHAMPTON 27 5 11 11 28:40 26 STOKE CITY 27 6 7 14 27:53 25 WEST BROMWICH 27 3 11 13 21:40 20

A. G.