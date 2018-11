"Čutim del odgovornosti. Meni je žal, a to ni nobena tragedija za slovenski nogomet"

Igor Benedejčič je osmi selektor Slovenije, kot vršilec dolžnosti jo bo vodil na dveh tekmah. Kljub podrejenemu položaju je bil na poti k zmagi, a je po koncu "Bene" pošteno povedal, da je bilo izenačenej Norveške zasluženo. Zdaj Benedejčiča in preostali del strokovnega štaba, ki ga je izbra že Tomaž Kavčič, čaka še tekma v Sofiji, nato pa so pogodbeno prosti. Foto: Reuters V vratih je ostal Vid Belec, ki za Sampdorio ne brani, ob izenačujočem golu pa je zaplaval v prazno. Osrednji branilski par igra vse manj, Miha Mevlja je na stranskem tiru Zenita, Aljaž Struna je igral le vsako tretjo klubsko tekmo Palerma v Serie B. Na levem bočnem položaju je bil Andraž Struna, ki je primaro sicer desni bočni. Na sredini je bil Amir Dervišević, sicer prvi podajalec Prve lige, ki pa ga je na zadnjih tekmah na klop Maribora izrinil Cretu. Izginil je Miha Zajc, zato pa sta dobro formo vsaj z akcijo ob vodilnem golu potrdila Andraž Šporar in Benjamin Verbič. Foto: Reuters Premalo smo si upali, premalo smo pritiskali. Zvezna vrsta je srce moštva. Tukaj Dervišević in Rotman sta prvič igrala skupaj. Miha Zajc ni imel svojega dne. Tukaj nismo bili dobri. Nismo zaposlili Verbiča in Črnigoja. V srcu moštva nismo bili dobri. Zakaj Slovenija ni bila boljša od Norveške? Roko na srce je Slovenija v nogometno-napadalnem smislu spet pokazala malo oz. celo najmanj na tekmah Lige narodov. Slovenci so samo 4-krat poskusili s strelom, od tega so jim dva blokirali, dva pa sta zletela v okvir vrat. Edina in skoraj ključna razlika, da so zadeli že ob prvem poskusu, ko je v 9. minuti Benjamin Verbič imenitno zključil moštveno akcijo. Foto: Reuters Številne pomanjkljjivosti v igr Slovenije bo moral odpraviti novi selektor, ki ga čakajo drugo leto kvalifikacije za Euro 2020. Bo to Matjaž Kek ali prvi tujec? Bo NZS imenovala novega selektorja še pred žrebom kvalifikacijskih skupin? Foto: Reuters A vloga selektorja je velika čast, zato sem bil povsem v tekmi. Lahko rečem, da si bom to tekmo zapomnil za vedno. Kako je bilo voditi Slovenijo kot selektor? VIDEO Izjave po tekmi Slovenija... VIDEO Slovenci blizu 2:0, na ko... Sorodne novice Igor Benedejčič: "Več korajže bi morali imeti" Slovenci po remiju z Norveško padli na "dno" evropskega nogometa Dodaj v

"Čutim del odgovornosti. Meni je žal, a to ni nobena tragedija za slovenski nogomet"

Slovenija potrebuje selektorja, ki ima neko ime, kar pa za zdaj Benedejčič še ni

17. november 2018 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija je šla v novoustanovljeno Ligo prvakov kot nosilka skupine 3 v Ligi C, a zdaj pa je krog pred koncem že izpadla na dno evropskega reprezentančnega nogometa. Začasni šef pravi, da ni tragedija in poziva k potrpežljivosti pod novim selektorjem.

Pritisk je zdaj na Nogometni zvezi Slovenije več kot občuten, osredotočen je na predsedniku Radetu Mijatoviću, ki ima v rokah škarje in platno, pri čemer se pri izbiri novega selektorja pogreša glas in vloga strokovnega sveta NZS-ja. Nogometna javnost zahteva glave, na Brdu so prepričani, da je bilo že žrtvovanje selektorja Tomaža Kavčiča dovolj. Čaka se novega selektorja, NZS si jasno želi Matjaža Keka, s čimer bi tudi najhitreje pomirila navijače, a dogovora še ni.

Čez 14 dni na prvo decembrsko nedeljo bo v Dublinu iz četrtega kakovostnega bobna Slovenija izjemno zaželen tekmec. V Ligo narodov je Slovenija po Uefini reprezentančni lestvici krenila kot 28. reprezentanca (od 55) Evrope, hitropotezno tekmovanje pa zaključuje kot 37. moštvo stare celine. Med marcem in novembrom 2019 mora slovenska izbrana vrsta prehiteti vsaj dve višjerangirani reprezentanci, da se prebije na Euro 2020, kar ob padcu med Kazahstan, Latvijo, Andoro, San Marino, Malto, Liechtenstein in Gibraltar deluje utopično.

Potrpežljivo delati in poslušati kritike

"Za uspehe in neuspehe je odgovorna celotna ekipa, celoten štab. Čutim del odgovornost, ni bilo narejeno kar smo si vsi želel. Naši cilji so bili višji. Meni je žal, a to ni nobenena tragedija za slovenski nogomet. Imamo dobro reprezentanco, imamo potencial. Potrpežljivo moramo delati, poslušati kritike, ki so pogosto upravičene, reprezentanca se bo počasi sestavila in bomo gledali dober nogomet pri reprezentanci Slovenije," je na MMC-jevo vprašanje o odgovornosti dejal začasni selektor Igor Benedejčič, ki je bil sicer zraven skozi celotno tekmovanje v vlogi pomočnika Kavčiču, slednji pa je bil predtem leto in pol pomočnik Srečku Katancu. Podajanje stolčka kot na štafeti se očitno končuje, saj je realno lahko Benedejčič na stalno selektorsko službo računal le v primeru obstanka v Ligi C, torej dveh zmagah.

Benedejčič se je izločil iz boja za selektorsko mesto

"Slovenija potrebuje selektorja, ki ima mogoče neko ime. Da boste tudi vsi vi pozitivni, da bo občinstvo verjelo v to. Na predsedniku je, da se odloči. Sam zdaj nimam ambicije za to mesto. Sicer bi seveda bil rad selektor, a mislim, da v tem trenutku možnosti za kaj takega ni. Mogoče v prihodnosti," je Benedejčič na novinarski konferenci v Stožicah po petkovem remiju z Norveško (1:1) odkrito priznal, da se za zdaj ne vidi na mestu stalnega selektorja.



Preveč energično vodenje tekme za sodniški okus

Vseeno strelec zgodovinskega prvega gola za Slovenijo v reprezentančni zgodovini, na tekmi 3. junija 1992 v Tallinnu proti Estoniji, ni skrival ponosa in ganjenosti, da je navkljub oznaki začasni vodil izbrano vrsto. Ob tem je na robu igršča s svojo energičnim spremljanjem tekme še prislužil posebno pozornost 4. sodnika Cyrila Mugnierja, tudi uradni opomin.

"Tak sem. To je v moji naravi. Morda bi se moral včasih malce brzdati. A vloga selektorja je velika čast, zato sem bil povsem v tekmi. Lahko rečem, da si bom to tekmo zapomnil za vedno," je povedal 49-letni Primorec in še posebej izpostavil 10.254 zbranih gledalcev v Stožicah: "Rad bi se zahvalil tudi navijačem, da so prišli v tako velikem številu. To nam veliko pomeni. Predvsem pa to, da so bili z nami do konca. Kapo dol, bi rekel."

Dva povratnika naravnost v udarno postavo

Večkrat je Benedejčič izpostavil potrpežljivost in izpostavil dejstvo, da je zdajšnja zasedba Slovenije brez iz različnih vzrokov odsotnih zvezdnikov Jana Oblaka, Samirja Handanovića in Kevina Kampla, res izjemno neizkušena. "To je dejstvo. Tukaj je nekaj igralcev, ki imajo dva ali tri nastope. Kapetan Benjamin Verbič jih ima vsega 19. Fantje so proti odlični Norveški, ki že leto in pol gradi reprezentanco, prišli do pozitivnega izida. Zaradi tega si zaslužijo čestitke. Res je, da nekateri med njimi dobro igrajo v klubih, a v reprezentanci je drugače. Tudi zaradi tega sem zelo vesel, ker so nas navijači podprli. Zaradi tega so bili lahko fantje nekoliko bolj sproščeni," je Benedejčič opozoril na pomen odigranih tekem za reprezentanco.

Zanimivo, da sta bili v kadru vsega dve spremembi. Vrnila sta bočni branilec Andraž Struna po skoraj dveh letih in pol, osrednji vezist Rajko Rotman po pol leta, oba pa sta kar takoj nastopila v udarni enajsterici. A zato je začasni selektor pošteno premešal začetno postavo - v primerjavi s Kavčičevo začetno enajsterico proti Cipru izpred meseca dni je mesto zadržala le peterica Vid Belec, Miha Mevlja, Nejc Skubijc, Miha Zajc in Domen Črnigoj. Začetna postava na 235. tekmi reprezentance je skupaj imela le 122 nastopov oz. v povprečju 11. Za primerjavo Slovenija je pod Katance in Kekom se uvrščala na velika tekmovanja, ko je jedro reprezentance imelo po 40 ali več nastopov za dres z državnim grbom.

Z Iličićem v Sofijo, zdaj kot nogometni eksoti

Marsikateri navijač in tudi novinar si je želel ter pričakoval, da bosta na sredini zaigrala skupaj Leo Štulac in Jaka Bijol, odkritji letošnji sezoni, s starostjo 24 in 19 let pa bi lahko tvorila srce moštva naslednjih deset let. Ob dokončnem izpadu v Ligo D, najnižni, četrti razred Lige narodov, bo tako ponedeljkova tekma z Bolgarijo v Sofiji za Slovence revialna za popravo vtisa. Se obeta povsem drugačna postav, sistem igre in nenazadnje sproščen eksperiment brez obremenitve izida? Konec koncev se po prestani kazni vrača tudi vodja moštva Josip Iličić.

"Ne. Gremo tja po zmago. Vrača se Iličić, ki je nekaj več. Z vsem spoštovanjem do preostalih nogometašev, ampak on je tisti, ki nas lahko povleče naprej. Podpisal bi, da bi, če bi danes v ekipi imeli tudi njega, zmagali. Ob tem, ko smo vodili z 1:0, prav gotovo. V to sem prepričan," je Benedejčič jasno dal vedeti, da si z glavnim ustvarjalcem igre, ki je v izredni formi, želi posloviti od začasne selektorske vloge z zmago. A Bolgari se bodo borili za napredovanje v Ligo B, medtem ko se bodo Slovenci ravno dobro zavedli resničnosti - da so zdaj padli med eksote.

Toni Gruden