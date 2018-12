David Lama prvi splezal na nedotaknjeni Lunag Ri

Tretji poskus na nepalskem šesttisočaku

3. december 2018 ob 18:23

Katmandu - MMC RTV SLO

Avstrijski plezalec David Lama je prvi na svetu stopil na 6907 metrov visok himalajski vrh Lunag Ri, do zdaj eden najvišjih še nepreplezanih vrhov v Nepalu.

V tretjem poskusu je 28-letni Lama le uresničil svoj večletni cilj, da spleza na do zdaj neosvojeni vrh v gorovju nedaleč od Everesta na meji s Tibetom, za katerega so nepalske oblasti šele pred nekaj leti izdale dovoljenje za alpinistične odprave.

Prvič se je na goro skušal povzpeti leta 2015 skupaj z znanim ameriškim alpinistom Conradom Ankerjem, vendar sta se morala zaradi zahtevnosti stene, nizkih temperatur in napovedanega močnega vetra umakniti 300 metrov pod vrhom.

Lama je takrat prvič po obisku v otroštvu pred 15 leti znova obiskal domovino svojega očeta, nekdanjega šerpe in gorskega vodnika, ki ga je mama Avstrijka spoznala med plezanjem v Nepalu v 80. letih prejšnjega stoletja.

S Conradom sta se pod Lunag Ri vrnila že leto dni pozneje, še bolj odločena, da stopita na vrh nepalskega šesttisočaka. Novembra 2016 sta ubrala isto smer in imela boljše razmere kot v prvem poskusu, a na višini 5800 metrov je Conrad doživel srčni napad in Lama je moral na pomoč poklicati helikopter, ki je soplezalca iz drugega baznega tabora odpeljal v bolnišnico v Katmanduju, kjer so ga nemudoma operirali.

Prvi solo poskus neuspešen

Po operaciji je Conrad hitro okreval in se kmalu vrnil domov v Montano, zato se je Lama odločil, da poskusi s solo vzponom. Čeprav je imel za seboj že solo vzpone iz Alp, pa v Himalaji tega ni načrtoval.

Izbral si je linijo, po kateri bi greben dosegel na višji točki, in čeprav je bila linija manj zahtevna, je prinašala več nevarnosti zaradi padajočega kamenja. Ko je dosegel greben, je bilo plezanje vse bolj tehnično zahtevno. Ker je moral za varovanje poskrbeti sam, je bilo plezanje izčrpavajoče, zato se je 250 metrov pod vrhom obrnil.

Conrad oznanil podvig

Preden se je letos odpravil na tretji poskus, je Lama znova povabil Ankerja, ki pa je dal jasno vedeti, da je bil Lunag Ri njegova zadnja visokogorska odprava.

Novico, da je Lama 25. oktobra letos kot prvi na svetu stopil na vrh Lunag Rija, je javnosti prvi sporočil prav Conrad na svojem Instagramu.

Po šestih mesecih priprav in treh dneh plezanja je Lama uresničil sanje obeh. "Pomislil sem na Conrada. On je edini, s katerim bi delil ta trenutek," je po vrnitvi opisal svoje občutke na vrhu.

V Innsbrucku rojeni Lama je nadarjenost za plezanje pokazal že pri petih letih, pri desetih že nastopil tudi v Ospu, pri petnajstih letih pa postal najmlajši udeleženec svetovnega pokala v športnem plezanju, kjer je postal prvi, ki je v svoji prvi sezoni osvojil tekmo svetovnega pokala v težavnostnem in balvanskem plezanju. V letu 2016 je med drugim zmagal na tekmi svetovnega pokala v Kranju.

Pozornost svetovne javnosti je pritegnil leta 2010, ko se je zaradi spornega pristopa na Cerro Torre konec leta 2009 vsul plaz kritik na Lamo in njegovega sponzorja Red Bull. Številni v plezalni skupnosti so bili zgroženi, da je ekipa za potrebe snemanja v steno navrtala na desetine vijakov. Čeprav so obljubili, da jih bodo po koncu projekta odstranili, je bila škoda že storjena in dogodek je na plezalnega čudežnega dečka vrgel madež.

V tretje gre rado

Tako kot letos pri Larung Riju je Lama svoje sanje na Cerro Torreju uresničil v tretjem poskusu leta 2012, ko je svojo izjemnost na veličasten način dokazal s prvim prostim vzponom, ki so ga tokrat posneli s helikopterjem.

"Sam nisem zabil vijaka ali fiksiral vrvi na Cerro Torreju, toda to je storila filmska ekipa zaradi mene," se je pokesal kasneje za svoja prva leta v visokogorskem plezanju.

"Najprej mi je bilo težko, saj sem prišel iz povsem drugega sveta, kjer smo med seboj tekmovali, nato pa sem dojel, da alpinistično plezanje ni športni dogodek. Ko plezaš na pravi gori, so pravila drugačna in treba jih je spoštovati. To sem tudi storil in spremenil svoj slog," je leta 2014 povedal v pogovoru za ljubljanski Dnevnik, ko se je spominjal prvih let v alpinizmu.

Pri 21 letih je Lama zapustil športno plezanje in se povsem usmeril v alpinizem z osvajanjem najvišjih vrhov na svetu. Kot je še pojasnil za Dnevnik, so "ravno izkušnje iz športnega plezanja največja razlika med menoj in preostalimi alpinisti. To znanje mi zdaj na ekstremnih terenih izredno pomaga, saj imam dobro razvito tehniko plezanja. V težkih situacijah tako razmišljam le o vremenskih okoliščinah in nevarnostih, saj se mi ni treba obremenjevati z načinom plezanja."

Posnetek vzpona Davida Lame in Conrada Ankerja leta 2016.

G. V.