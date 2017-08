Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Davo Karničar Foto: Luka Vabič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Davo Karničar

20. avgust 2017 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko sem z bolečim hrbtom sedel v baznem taboru, sem si rekel, doma v takem stanju ne bi šel na Kočno, torej na K2 sploh nimam kaj iskati.

Tudi tu je bila povezava z odpravo iz leta 1993. Boštjan (Kekec) se je takrat ujel v zanko, ker je zbolel in je dolgo časa okreval v bazi in izpustil dva aklimatizacijska vzpona. Ker pa je bil fizično izjemno pripravljen, je potem 'potegnil' kar do 8000 metrov, tam pa ga je ujela višinska bolezen zaradi neaklimatizacije in bila zanj usodna. Tudi zame bi lahko bila, če bi čakal, da morda bolečina popusti - in bi potem poskusil na silo in prehitro.

Alpinist in smučar Davo Karničar je v intervjuju za Večer povedal, da s takšno poškodbo, kot jo je na začetku odprave staknil v pakistanskem delu Karakoruma, ni imel možnosti, da spleza na K2 in potem kot prvi Zemljan s tega nevarnega osemtisočaka odsmuča v dolino. Na vprašanje, ali bo podvig poskušal izpeljati v naslednjih letih, je 54-letni Karničar povedal, da tega še ne ve, mu je pa žena dala jasno vedeti, da ni navdušena:

"Tudi če ti Bog namenja in tudi če sponzorje dobiš, bom pa tokrat jaz tista, ki bo rekla ne."

S. J.