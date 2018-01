Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Domen Prevc

12. januar 2018 ob 19:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Do današnjega prvega skoka tega nisem cenil, zdaj bom pa vso sezono Goranu na vsaki tekmi nekaj prinesel.

Zelo sem hvaležen, da me je izbral in da je zaupal vame. Nisem bil gotov, ali je to to ali ne. Sploh v Bischofshofnu. Mislil sem, da se bom boril za višja mesta. Zdaj pa sem prišel sem in uživam.

Domen Prevc, ki je danes na letalnici na Kulmu blestel na treningu, se je trenerju Goranu Janusu zahvalil za priložnost, ker ga je uvrstil v slovensko ekipo. Vir: Val 202.

R. K.