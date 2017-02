Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je v Vitorii blestel že pred dvema tednoma v Evroligi, ko je v statistiko vpisal 16 točk, 9 skokov in 6 podaj. Foto: EPA Sorodne novice Dončić ne le vzhajajoča zvezda, ampak celo kandidat za MVP-ja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dončić in Llull popeljala Real v finale španskega pokala

Drugi polfinale Barcelona - Valencia

18. februar 2017 ob 22:14

Vitoria - MMC RTV SLO

Luka Dončić je v polfinalu španskega košarkarskega pokala ob zmagi Reala nad Baskonio po podaljšku s 103:99 zbral 23 točk, 6 skokov in 3 podaje ter bil s Sergiom Llullom najboljši strelec Madridčanov.

Sklepni turnir poteka v Vitorii, zato je imela Baskonia v polfinalu prednost domačega igrišča. Real je tri minute pred koncem zaostajal za osem točk (79:87), nato pa je po zaslugi sedmih zaporednih točk Llulla izenačil na 89:89 in izsilil dodatnih pet minut, v katerih se je dokopal do zmage.

Ob polčasu so gostje vodili s 44:35, potem ko je Dončić v drugi četrtini (29:15) dosegel 13 točk. V nadaljevanju je bilo že 48:35, a se je Baskonia hitro približala 50:48, v 33. minuti povedla s 73:72 in držala prednost do končnice. Pri Baskih je Rodrigue Beaubois v statistiko vpisal 27 točk, Jaka Blažič pa ni igral. Dončić je v 29 minutah na parketu za dve točki metal 7/9, trojke pa 2/3.

V četrtfinalu je bil Real v četrtek prav tako po podaljšku z 99:93 boljši od Andorre, potem ko je v prvem polčasu zaostajal že za 16 točk (21:37). Dončić je tedaj dosegel 12 točk ter dodal 10 skokov in 7 podaj.

Drugega finalista bo dal dvoboj Barcelona - Valencia, ki se je začel ob 21.00.

