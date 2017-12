Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Christopher Froome je padel na dopinškem testu, ki so ga opravili 20. septembra letos. Foto: Reuters Sorodne novice Trentinu zadnja etapa, Froome v rdeči in zeleni majici Dodaj v

Doping: Froome pozitiven na Vuelti

V britančevem vzorcu urina presežena mejna vrednost salbutamola

13. december 2017 ob 08:58

London - MMC RTV SLO

V kolesarskem svetu je odjeknila vest, da je Christopher Froome, štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji, padel na dopinškem testu po letošnji izvedbi Vuelte.

Izsledki testa na vzorcu urina so pokazali, da je imel Britanec v telesu previsoko vsebnost salbutamola, ki se uporablja pri zdravljenju astme. Po predpisih Svetovne protidopinške organizacije Wada lahko športnik zaužije 1.000 nanogramov na mililiter salbutamola, 32-letnik je dovoljeno količino presegel za več kot enkrat.

Po poročanju Guardiana Froomovi odvetniki v imenu ekipe Sky že sodelujejo s preiskovalci Wade v želji, da izzovejo izsledke. Če Froomu ne bo uspelo prepričati krovne protidopinške organizacije, zakaj je presegel mejne vrednosti salbutamola, bo izgubil zmago na Vuelti, ki se je končala 10. septembra.

Ob tem Frooma, ki je letos postal prvi Britanec s končno zmago na Dirki po Španiji, najverjetneje čaka še prepoved nastopanja, zaradi katere bi lahko izgubil pravico do nastopa na Dirki po Italiji in Dirki po Franciji, na kateri bi si prizadeval zmagati petič, s čimer bi izenačil rekord Jacquesa Anquetila, Eddyja Merckxa, Bernarda Hinaulta in Miguela Induraina.

Froome po priporočilu povečal odmerek

"Vsi dobro veste, da boleham za astmo, in dobro vem, kakšni so predpisi Wade. Z inhalatorjem v dovoljenih količinah nadzorujem simptome, prav tako se zavedam, da bom na dirkah, ko nosim majico vodilnega, moral opraviti test vsak dan," je dejal Froome. Nadaljeval je: "Med dirko so se simptomi znatno poslabšali, zato sem upošteval nasvet zdravnika ekipe, ki mi je priporočil, naj odmerek salbutamola povečam. Seveda sem storil vse, da dovoljene količine nisem presegel." Froome je poudaril, da svoj položaj v kolesarskem svetu jemlje zelo resno. "Pri Mednarodni kolesarski zvezi imajo prav, da analizirajo vse izsledke dopinških testov. Skupaj z ekipo bom posredoval vse potrebne podatke," je sklenil.

V preteklosti sta mejne vrednosti salbutamola presegla Alessandro Petacchi in Diego Ulissi. Prvega je doletela 12-mesečna, drugega pa 9-mesečna prepoved nastopanja.

Mitja Lisjak