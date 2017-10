Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je zadel oba meta za tri točke. Foto: AP Dodaj v

Dragić najboljši strelec ob prvi zmagi Miamija

22. oktober 2017 ob 08:51

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so na drugi tekmi v novi sezoni vknjižili prvo zmago. Prvič so zaigrali na domačem parketu in s 112:108 premagali Indiano.

Miami, ki je zaradi težav s kolenom igral brez prvega centra Hassana Whitesida, je vodil že za 21, a je na koncu trepetal za zmago. "Če slaviš za točko, si zmagal in le to šteje. Ne bi pa smeli dovoliti, da smo prišli v tak položaj," je po tekmi dejal Dion Waiters, ki je bil z 19 točkami za Goranom Dragićem, ki jih je dal 23, drugi strelec domače vrste. Najboljši slovenski košarkar, ki je zdaj tudi z Udonisem Haslemom in Jamesom Johnsonom eden izmed kapetanov Heatov, je iz igre metal 9/13, v statistiko pa vpisal še pet skokov in tri podaje.

Druga četrtina je bila povsem v znamenju Vročice, ki jo je dobila s kar 37:19. V tem delu je naredila serijo 13:0, med katero je kar osem točk dal Kelly Olynyk. Ko je bil v tretji četrtini Dragić natančen za tri, so gostitelji vodili že s 87:66. Toda visoko prednost so gostje iz Indianapolisa skoraj povsem izničili v zadnjem delu srečanja, ki so ga dobili z 32:21. "Ko smo prišli na manj kot deset točk zaostanka, smo imeli možnost. To je dokaz naše nepopustljivosti, boja in truda, a nam je na koncu vendarle malce zmanjkalo," je pristavil gostujoči košarkar Thaddeus Young.

Victor Oladipo, ki je bil z 28 točkami prvi strelec tekme, je 25 sekund pred koncem s trojko približal na 109:106. Na drugi strani je bil Josh Richardson enkrat natančen s črte prostih metov. Cory Joseph je nato zadel za -2, s čimer so Pacersi prišli najbližje po drugi četrtini, vendar je Johnson zadel oba prosta meta, ko je bilo do konca še 11 sekund, Oladipo pa je zatem zgrešil izza črte.

Tekme 21. oktobra:

TORONTO - PHILADELPHIA 128:94

DeRozan 30, Ibaka 21; Simmons 18 in 10 skokov.

CLEVELAND - ORLANDO 93:114

James 22; Vučević 23, Simmons 19.

MIAMI - INDIANA 112:108

Dragić 23 (7/11 za dve, 2/2 za tri), 5

skokov in 3 podaje v 32 min, Waiters 19; Oladipo 28.

NEW YORK - DETROIT 107:111

Porzingis 33; Harris 31, Drummond 21 in 12 skokov.

CHICAGO - SAN ANTONIO 77:87

Lopez 16; Aldridge 28 in 10 skokov, Gay 12.

HOUSTON - DALLAS 91:107

Harden 29, Gordon 18; Ferrell in Barea po 19.

MEMPHIS - GOLDEN STATE 111:101

Gasol 34 in 14 skokov, Ennis III 13; Curry 37.

MILWAUKEE - PORTLAND 113:110

Antetokounmpo 44, Middleton 18; Lillard in McCollum po 26.

DENVER - SACRAMENTO 96:79

Milsap in Faried po 18; Fox 18.

UTAH - OKLAHOMA CITY 96:87

Ingles 19, Gobert (13 skokov) in Rubio po 16; Anthony 26.

LA CLIPPERS - PHOENIX 130:88

Griffin 29, Williams 18; Len 15.

Tekme 22. oktobra:

BROOKLYN - ATLANTA

OKLAHOMA CITY - MINNESOTA

LA LAKERS - NEW ORLEANS

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 2 2 0 100,0 BROOKLYN NETS 2 1 1 50,0 BOSTON CELTICS 3 1 2 33,3 PHILADELPHIA 76ERS 3 0 3 0,0 NEW YORK KNICKS 2 0 2 0,0 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 3 2 1 66,7 MILWAUKEE BUCKS 3 2 1 66,7 DETROIT PISTONS 3 2 1 66,7 INDIANA PACERS 3 1 2 33,3 CHICAGO BULLS 2 0 2 0,0 Jugovzhodna divizija: WASHINGTON WIZARDS 2 2 0 100,0 ORLANDO MAGIC 3 2 1 66,7 CHARLOTTE HORNETS 2 1 1 50,0 ATLANTA HAWKS 2 1 1 50,0 MIAMI HEAT 2 1 1 50,0 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 3 2 1 66,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 3 2 1 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 2 1 1 50,0 DENVER NUGGETS 2 1 1 50,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 2 1 1 50,0 Pacifiška divizija: LOS ANGELES CLIPPERS 2 2 0 100,0 LOS ANGELES LAKERS 2 1 1 50,0 GOLDEN STATE WARRIORS 2 1 2 33,3 SACRAMENTO KINGS 2 1 2 33,3 PHOENIX SUNS 3 0 3 0,0 Jugozahodna divizija: HOUSTON ROCKETS 3 3 0 100,0 MEMPHIS GRIZZLIES 2 2 0 100,0 SAN ANTONIO SPURS 2 2 0 100,0 DALLAS MAVERICKS 3 0 3 0,0 NEW ORLEANS PELICANS 2 0 2 0,0

Tilen Jamnik