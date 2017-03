Drobnjak v zadnji sekundi potopil Union Olimpijo

Krka stoodstotna v Ligi za prvaka

25. marec 2017 ob 17:52,

zadnji poseg: 25. marec 2017 ob 21:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Rogaške so v derbiju 2. kroga Lige za prvaka s 75:74 premagali Union Olimpijo, potem ko je v zadnji sekundi zadel Dragiša Drobnjak.

Rogaška, ki je v drugem polčasu vodila že s 50:35, je zadnjo četrtino začela s prednostjo štirih točk (57:53). Olimpija je nato z delnim izidom 10:1 prevzela vodstvo (69:65).

Sledila je napeta končnica. Osem sekund pred sireno je Nikola Janković popeljal zmaje v vodstvo s 74:73.

Drobnjak zadel izpod koša

A domači se niso predali. Po minuti odmora je žoga v zadnji sekundi prišla do 40-letnega Drobnjaka, ki je izpod koša zadel za zmago ob osebni napaki Brandona Jeffersona. To je bil prvi poraz Olimpije v državnem prvenstvu po lanskem decembru. Pri domačih je Tadej Ferme dosegel 18 točk, pri gostih pa Janković 26.

Damjan Novakovič, trener Rogaške: "Večji del tekme smo igrali zelo dobro in Olimpijo držali na varni razdalji. V zadnji četrtini nismo našli rešitve za razigranega Jankovića, nato pa je Jefferson z zadetimi meti iz razdalje skoraj obrnil tekmo v korist Ljubljančanov. Na koncu smo z maksimalno borbenostjo in zbranostjo prišli do pomembne zmage. Čestitam igralcem za zmago in navijačem za podporo."

Gašper Okorn, trener Uniona Olimpije: "Čestitke Rogaški, ki je prišla do zaslužene zmage. Vprašanje je, kako bi se končala tekma, če bi mi boljše odigrali prvi polčas. O teh stvareh moramo razmišljati. V primeru, da bomo imeli v glavi, da lahko kakšno stvar opravimo tudi s pol moči, se bomo opekli. Menim, da je to opozorilo prišlo ob pravem času."



Krka gladko opravila s Hopsi

Košarkarji Krke so bili pred tem v prvi tekmi dneva v domači dvorani boljši od Hopsov s Polzele (76:64). Polzeljani so vodili le v 1. četrtini (5:10), ki pa jo je Krka na koncu vseeno dobila s tremi točkami prednosti (22:19). Prednost so Novomeščani do odhoda na polčas povišali na devet točk prednosti (43:34). V tretji četrtini je Krka zaigrala še bolje, kar se je poznalo na izidu, vodili so za 14 točk (59:45).

Gostujoča ekipa je slabih pet minut pred koncem srečanja zaostajala le še za šest točk (66:60), a je Krka takoj odgovorila - proste mete je uspešno izvedel Žiga Dimec, za piko na i pa je Matic Rebec zadel še trojko, prednost je bila spet dvomestna (71:60). Tekmo so varovanci Simona Petrova mirno pripeljali do konca.

Pri zmagovalcih sta po 16 točk dosegla Sandi Čebular in Rebec, pri poražencih pa je Dejan Ćup dosegel 13 točk.

DP (M) - LIGA NOVA KBM



LIGA ZA PRVAKA, 2. krog

ROGAŠKA - UNION OLIMPIJA

75:74 (27:18, 17:13, 13:22, 18:21)

Ferme 18, Davis 14, Đuranović 13, Drobnjak 11; Janković 26, Jefferson 16, Oliver 12.

HELIOS SUNS - ZLATOROG LAŠKO

60:67 (18:14, 16:21, 4:16, 22:16)

Vončina 20; Tratnik 17, Špan 15.

KRKA - HOPSI POLZELA

76:64 (22:19, 21:15, 19:15, 14:15)

Čebular in Rebec po 16, Ritlop 10; Ćup 13, Bukovič 11.

Lestvica: KRKA 2 2 0 4 ROGAŠKA 2 2 0 4 UNION OLIMPIJA 2 1 1 3 ZLATOROG 2 1 1 3 HELIOS SUNS 2 0 2 2 HOPSI POLZELA 2 0 2 2

LIGA ZA OBSTANEK, 2. krog

LTH CASTINGS - ŠENČUR GGD

62:92 (19:17, 12:30, 8:21, 23:24)

Stopar in Grum po 17; Pavić 16, Martinčič 15.

PORTOROŽ - TAJFUN

54:89 (9:23, 13:24, 14:18, 18:24)

Škerbec 16; Grant 20, Fifolt 14.

Nedelja ob 19.30:

SIXT PRIMORSKA - TERME OLIMIA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 11 10 1 21 TAJFUN 12 8 4 20 ŠENČUR GGD 12 8 4 20 TERME OLIMIA PODČETRTEK 11 5 6 16 LTH CASTINGS 11 3 9 15 PORTOROŽ 12 1 11 13

D. S., A. V.