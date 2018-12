Edmontonu se je obrestovala menjava trenerja. Foto: Reuters Dodaj v

Edmonton po nizu zmag tik pod mesti za končnico

Izjemno izenačeno v Zahodni konferenci

10. december 2018 ob 08:40

Edmonton - MMC RTV SLO

Hokejisti Edmontona so pod novim trenerjem Kenom Hitchcockom dobili zalet in zmagali tretjič zapored. Tokratni uspeh je še posebej sladek, saj so v kanadskem obračunu z 1:0 ugnali vodilno ekipo Zahoda Calgary.

Srečanje je že v 13. minuti odločil Connor McDavid. V vratih je blestel Mikko Koskinen, ki je s 24 obrambami prišel do tretje nedotaknjene mreže v sezoni. Oilersi so na zadnjih sedmih tekmah izgubili le enkrat in so tik pod črto, ki vodi v končnico. Na izenačenem Zahodu deveti Edmonton za prvim Calgaryjem zaostaja le za šest točk.

Najvišjo zmago večera je dosegel Winnipeg, ki je s 7:1 odpravil Philadelphio. Največ zadetkov so videli gledalci v Anaheimu, ki je s 6:5 po izvajanju kazenskih strelov ugnal New Jersey.

Los Angeles, ki si s 23 točkami deli najslabši izkupiček v Ligi NHL, je imel dan premora. Naslednja tekma Kralje čaka ponoči, ko bodo pri Detroitu odigrali prvo od štirih tekem v gosteh.

ST. LOUIS - VANCOUVER 1:6



WINNIPEG - PHILADELPHIA 7:1



OTTAWA - BOSTON * 1:2

* - podaljšek



CHICAGO - MONTREAL 2:3



ANAHEIM - NEW JERSEY * 6:5

* - kazenski streli



EDMONTON - CALGARY 1:0



VEGAS - DALLAS 4:2

Tekme 10. decembra:

NY ISLANDERS - PITTSBURGH

DETROIT - LOS ANGELES

TAMPA BAY - NY RANGERS

SAN JOSE - NEW JERSEY

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 31 23 7 1 47 TORONTO MAPLE LEAFS 30 20 9 1 41 BUFFALO SABRES 30 17 9 4 38 WASHINGTON CAPITALS 29 17 9 3 37 BOSTON BRUINS 30 16 10 4 36 MONTREAL CANADIENS 30 15 10 5 35 COLUMBUS BLUE JACKETS 29 16 11 2 34 NEW YORK ISLANDERS 28 14 11 3 31 ------------------------------------- NEW YORK RANGERS 29 14 12 3 31 PITTSBURGH PENGUINS 28 12 10 6 30 CAROLINA HURRICANES 28 13 11 4 30 DETROIT RED WINGS 30 13 13 4 30 OTTAWA SENATORS 31 13 14 4 30 FLORIDA PANTHERS 28 11 11 6 28 PHILADELPHIA FLYERS 28 12 13 3 27 NEW JERSEY DEVILS 28 10 12 6 26 ZAHODNA KONFERENCA CALGARY FLAMES 31 19 10 2 40 NASHVILLE PREDATORS 30 19 10 1 39 COLORADO AVALANCHE 30 17 8 5 39 WINNIPEG JETS 29 18 9 2 38 ANAHEIM DUCKS 32 16 11 5 37 DALLAS STARS 30 16 11 3 35 SAN JOSE SHARKS 31 15 11 5 35 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 32 17 14 1 35 ------------------------------------- EDMONTON OILERS 30 16 12 2 34 MINNESOTA WILD 29 15 12 2 32 VANCOUVER CANUCKS 32 13 16 3 29 ARIZONA COYOTES 28 13 13 2 28 ST. LOUIS BLUES 28 10 14 4 24 LOS ANGELES KINGS 30 11 18 1 23 CHICAGO BLACKHAWKS 31 9 17 5 23

