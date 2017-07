Evropska liga: Domžale - Valur 1:1

Sodnik iz Makedonije

20. julij 2017 ob 15:46

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 20:00

Domžale

Nogometaši Domžal igrajo povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Na prenovljeni zelenici gostijo Valur.

Domžale branijo zmago z 2:1 z gostovanja na Islandiji.

"Prva tekma je bila odigrana na vrhunski ravni. Okusili smo moč Valurja in tudi oni so občutili našo moč. Na povratnem srečanju pričakujem podobno zgodbo. Morali bomo biti na vrhunski ravni in verjamem, da so fantje tega sposobni. Vse evropske tekme smo odigrali na zelo visoki ravni. Po nedeljski tekmi proti Rudarju (2:1) smo se osvežili in smo pripravljeni na boj, dolge žoge, skoke ..." je pred tekmo povedal trener Simon Rožman.

V primeru uspeha Domžalčane v 3. krogu kvalifikacij čaka nemški Freiburg.

Evropska liga, 2. predkrog

Povratni tekmi, danes ob 20.00:

DOMŽALE - VALUR (ISL) 1:1 (-:-) 2:1

Firer 25./11-m; Lydsson 3./11-m

Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Matjašič, Vetrih, Repas, Bizjak, Firer.



Valur: Einarsson, Stefansson, Omarsson, Sigurbjörnsson, Christiansen, Björnsson, Ingvarsson, Lydsson, Adolphsson, Boegild, Halldorsson.

Sodnik: Dimitar Mečkarovski (MAK)

M. R.