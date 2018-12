Fakove noge niso bile razpoložene za ples

Klemen Bauer (levo) na strelišču ni imel svojega dne (pet strelov), medtem ko je bil Jakov Fak (desno) zelo natančen in je z enim zgrešenim strelom osvojil 4. mesto. Foto: BoBo Na zmagovalnem odru moške tekme ni bilo prostora za "mulce". Foto: BoBo VIDEO Jakov Fak: Včasih je težk... VIDEO Fak kljub izvrstni uvrsti... Dodaj v

6. december 2018 ob 19:47

"Zadovoljen sem z materialom, manj pa z nogami. Niso bile razpoložene za ples," je po 4. mestu na 20 km razmišljal Jakov Fak, ki noče nič slišati o tem, da je že stari maček.

Najboljši slovenski biatlonec je zelo dobro začel novo sezono svetovnega pokala v biatlonu in na Pokljuki osvojil četrto mesto na posamični preizkušnji, vseeno pa ni bil najbolj zadovoljen. Imel je 10. čas teka, stopničke oziroma zmago pa mu je odnesel zgrešeni 14. strel.

Kavboj, ki gre z glavo skozi zid

Zgodnje štartne številke so imele prednost pred visokimi. Sonce je namreč vedno bolj mehčalo progo. Martin Fourcade se je pri tem uštel, izbral je visoko številko 87, a je vseeno zmagal. Fak je želel izbrati nižjo številko, a na koncu se je po posvetu s strokovnim štabom odločil za številko 40. "Če bi sam odločal ... Sem bolj kavboj kot preostali v naši ekipi in bi šel z glavo skozi zid. Ampak – sem poslušal nasvete. Bil je konsenz, da gremo v drugo skupino," je Fak povedal za Radio Slovenija.

"Najlažje se je usesti v ferrarija"

In kako komentira to, da so bili pri vrhu izkušeni tekmovalci, stari mački? "Naziv stari mački, to me kar malo prizadene (smeh). Ampak res je, tudi izkušnje nekaj pomenijo. Posebej na 20 km. Ne glede na to, ali imaš odličen material, moraš znati tekmovati ... Najlažje se je usesti v ferrarija in dati plin do konca."

Časa za regeneracijo ne bo veliko. Že v petek čaka biatlonce šprint na 10 km.

Velepec: Osnovnošolske napake na strelišču

Tudi glavni trener slovenske reprezentance Uroš Velepec ni bil najbolj zadovoljen s četrtim mestom Jakova Faka. "Sam je naredil napako. Če bi bilo vse optimalno in bi bil četrti, je to drugače. Žal je zgrešil strel na rob, 'na tri' in to boli. Po drugi strani pa moramo biti zadovoljni, imel je dobro dirko, deseti čas teka. Vemo, da je Jakov na začetku vedno zelo previden."

O strelskih nastopih Faka, Klemna Bauerja, Roka Tršana, Mitje Drinovca in Mihe Dovžana pa je Velepec dejal: "Na strelišču so vsi, razen Jakova, delali osnovnošolske napake. Če ni vetra, moraš preprosto zadeti. Upam, da je bil to le davek prve tekme in bo naprej bolje, lažje."

Velepec je pohvalil delo servisa, ki je delo začel zgodaj zjutraj in delal ves dan, saj sta bili danes dve tekmi, moška in ženska. Priznal pa je, da se je s sodelavci uštel pri izbiri skupin za moško preizkušnjo.

Premalo drzno pri izbiri štartne številke

"Danes je bilo kar nekaj odvisnega od tega, v kateri skupini si startal. Izplačalo je biti v prvi skupini, a glede na včerajšnjo napoved nismo bili tako drzni, da bi tvegali. Izbrali smo varno skupino, na koncu pa se je izkazalo, da nismo bili dovolj drzni. Tu smo morda izgubili nekaj sekund, predvsem če gledamo Johannesa Kühna. A Martin Fourcade je dokazal, da se da tudi v zadnji skupini narediti rezultat. No, on je preprosto razred zase v zadnjih letih," je dejal.

Džima kaže pot mladim Slovenkam

Lea Einfalt, Urška Poje in Polona Klemenčič so bile daleč od točk svetovnega pokala. "Bilo je preveč zgrešenih strelov, čeprav so dekleta še mlada, neizkušena," je bil kratek Velepec.

Premierne zmage v svetovnem pokalu se je razveselila Ukrajinka Julija Džima, sicer varovanka Velepca in "cimra" Pojetove med tekmami svetovnega pokala. Glavni slovenski trener je poudaril, naj Slovenke sledijo Džimi. "Trenirajo skupaj z Julijo, ki jim kaže, kako in kaj. Če bodo vztrajale, mislim, da tudi same lahko nekoč pridejo tja."

