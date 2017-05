Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Ferrari, ki v letošnji sezoni dobil dve dirki - obakrat je zmagal Sebastian Vettel (na fotografiji) - bo v letu 2017 s strani formule ena prejel slabih 169 milijonov evrov, kar je sicer za 9 odstotkov manj kot lani. Foto: Reuters Kljub temu, da je bil Mercedes v zadnjih treh sezonah praktično nepremagljiv in je v tem času tudi osvojil po tri dirkaške in konstruktorske naslove svetovnega prvaka v formuli ena, to ni dovolj, da bi od formule ena med moštvi prejel največ denarja. Foto: Reuters Renault (na fotografiji Nico Hülkenberg) beleži največji izpad prihodkov v primerjavi z letom 2016. Foto: Reuters Sorodne novice "Formula ena je institucija, ki bo preživela" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ferrariju (spet) največji kos finančne pogače

Renault beleži največji izpad prihodkov

9. maj 2017 ob 10:51

Pariz - MMC RTV SLO

Priznana motošportna spletna stran Autosport je razkrila velikost prejemkov, ki jih bodo moštva v formuli ena deležna v letu 2017. Največ denarja bo pobral Ferrari.

In to kljub temu, da je moštvo iz Maranella prejšnjo sezono v konstruktorskem seštevku končalo šele na tretjem mestu, za Mercedesom in Red Bullom. Prejemki so sestavljeni iz različnih pristojbin, medijskih pravic ter ostalih možnosti prihodka, med drugim tudi pokroviteljskih sredstev.

Formula ena bo razdelila 68 odstotkov iz prometa med vsa moštva v kraljici motošporta. Gre za znesek v višini 940 milijonov ameriških dolarjev ali približno 860,5 milijona evrov, ki ga bo vodstvo formule ena med deset ekip razdelilo prek devetih mesečnih nakazil.

Ferrari spet na vrhu lestvice

Vsota, ki jo bodo prejele ekipe, je odvisna od predstav dirkačev v prejšnji sezoni, uvrstitve moštva v konstruktorskem seštevku v zadnjih treh letih, prav tako tudi od posebnih dogovorov, ki jih imajo kolektivi sklenjeni s formulo ena (Ferrari, Mercedes, Red Bull in McLaren). Največ denarja bo prejel Ferrari, in sicer 180 milijonov ameriških dolarjev (164,8 milijona evrov), drugi je Mercedes (171 milijonov dolarjev ali 156,6 milijona evrov), ki si je podredil kraljico motošporta v zadnjih letih. Red Bullu pripada 161 milijonov dolarjev (147,5 milijona evrov), McLarnu 97 milijonov ameriških zelencev (88,8 milijona evrov).

Sledijo Williams (79 milijonov dolarjev ali 72,3 milijona evrov), Force India (72 milijonov dolarjev ali 65,9 milijona evrov), Toro Rosso (59 milijonov dolarjev ali 54 milijonov evrov), Renault (52 milijonov dolarjev ali 47,6 milijona evrov), Sauber (49 milijonov dolarjev ali 44,9 milijona evrov) in Haas (19 milijonov dolarjev ali 17,4 milijona evrov).

Če bi denar razdelili enakomerno

Najvišji izpad dohodka v primerjavi z izplačili iz lanske sezone ima Renault (19 odstotkov), najvišjo rast ima McLaren (18 odstotkov). Če bi finančni kolač v formuli ena razdelili enakomerno, bi vsaka ekipa prejela po 94 milijonov dolarjev (86,1 milijona evrov). V tem primeru bi imel najvišji izpad dohodka Ferrari (86 milijonov dolarjev ali 78,8 milijona evrov), najvišjo rast pa Sauber, ki bi v žep pospravil 45 milijonov dolarjev ali 41,2 milijona evrov več. Moštvo Haas ni všteto, ker ni upravičeno do izplačila glede na uvrstitve v zadnjih treh sezonah, saj se je elitnemu razredu motošporta pridružilo šele lani.

