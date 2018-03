Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Miran Ališič, dolgoletni komentator dirk formule ena, meni, da bo tudi letošnjo sezono krojil Mercedes. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Nekega revolucionarnega pretresa letos ne bo. Vsaj do konca obdobja teh motorjev, torej do leta 2020, bo Mercedes igral prevladujočo vlogo. Dirkalniki bodo imeli v novi sezoni varnostni sistem halo. Foto: Reuters Po eni strani je treba spoštovati željo po varnosti, po drugi strani pa se s tem spremeni košček DNK-ja formule ena. Predvsem mlajši dirkači so proti. Javno tega sicer nihče noče na glas povedati. O varnostnem sistemu halo Lewis Hamilton je prvi favorit za naslov prvaka v letu 2018, najnevarnejši konkurent naj bi bil Sebastian Vettel. Foto: Reuters Popolna neumnost. To je bil sestavni del motošporta, povsem neškodljiv. Vsi so v tem uživali in ni bilo razloga za ukinitev. To so stvari, ki ne pripomorejo k reševanju težav v formuli ena. O ukinitvi prisotnosti lepih deklet v formuli ena Lepotice, ki so spremljale formulo ena ("grid girls"), so preteklost ... Foto: EPA Od leta 2000 čutim, da je ta družba zapadla v neko popolno apatijo, v resigniranost. Ravno pred dnevi sem bil zgrožen ... Neki Bojan Petan, ki se je pred preiskovalno komisijo obnašal arogantno kot tajkun in ki mu nihče nič ne more, bi v Švici sedel v globokem zaporu. Če je to elita te družbe, je ta družba obsojena na propad. Dodaj v

"Formula mora biti glasna, umazana in nekorektna"

MMC-jev intervju z Miranom Ališičem

20. marec 2018 ob 06:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Razmerje moči se letos v formuli ne bo bistveno spremenilo, meni Miran Ališič, ki ne podpira nekaterih novosti, vključno z "ukinitvijo lepih deklet".

V nedeljo se bo v Melbournu začela nova sezona formule ena. Naslov bo branil Lewis Hamilton, med moštvi pa Mercedes, ki je zadnja štiri leta nepremagljiv tako med dirkači kot med moštvi. Največji Hamiltonov tekmec v boju za naslov naj bi bil Sebastian Vettel. O tem, kaj lahko pričakujemo v letošnji sezoni, smo se pogovarjali z dolgoletnim komentatorjem dirk Miranom Ališičem.



Sezona formule ena se spet začenja v Melbournu. Boste uvodno dirko tudi letos spremljali kar na prizorišču?

Bom. Tam imam prijatelje, Slovence. Vprašanje, kako dolgo bodo še tam, zato velja izkoristiti. Stanujejo blizu letališča, moj strošek je le letalska vozovnica. Prijetna dirka je v Melbournu, super dogodek.

Dobite najboljšo akreditacijo? Ste blizu dogajanja?

Sem. Na običajno tribuno po tridesetih letih spremljanja tega športa niti ne bi šel. No, morda v drugačnem kontekstu, na primer z družino.

Kaj so pokazala testiranja v Barceloni? Razmerje moči se očitno kaj dosti ni spremenilo ...

Zdi se mi, da je v zadnjih letih vedno ista zgodba. Mercedes je spredaj, nato Red Bull in Ferrari.

Mercedes naj bi bil še hitrejši kot lani ...

Spet so odpeljali tudi največ krogov, kar jim pomaga, da imajo že na začetku sezone vzdržljiv dirkalnik. Ob trenutnih pravilih bo Mercedes težko dohiteti. Je pa sezona dolga in stvari se lahko še obrnejo. Morda sem vendarle opazil trend, da bi bila moštva letos lahko bolj izenačena in da ne bo šlo le za boj treh ekip.

Ferrari že od leta 2007 (Kimi Räikkönen) čaka na naslov prvaka. Kakšne možnosti ima letos?

Le ugibamo lahko. Nekateri na testiranjih še niso pokazali vsega, a iz izjav sodeč, so vsi uvideli, da bo Mercedes vsaj na začetku sezone najboljši. Se pa lahko kaj še spremeni. Razvoj gre med sezono naprej, a nekega revolucionarnega pretresa ne bo. Vsaj do konca obdobja teh motorjev, torej do leta 2020, bo Mercedes igral prevladujočo vlogo. Vprašanje je le, koliko se bodo drugi približali.

Kako komentirate uvedbo varnostnega sistema halo?

Po eni strani je treba spoštovati željo po varnosti, po drugi strani pa se s tem spremeni košček DNK-ja formule ena. Predvsem mlajši dirkači so proti. Javno tega sicer nihče noče na glas povedati. Formula ena je šport, v katerem je nevarnost del igre. To je testna sezona, bomo videli, ali se bo sistem obdržal. Morda se bo iz tega sistema razvila tudi kakšna druga vrsta zaščite. Dirkači težko zlezejo v bolid, kar je moteče. Bral sem intervju s Felipejem Masso. Verjetno bodo na ta način preprečili kakšno nesrečo, vendar – če se spomnimo Massove nesreče s tistim vijakom, ki mu je leta 2009 na Hungaroringu priletel v čelado – še vedno bi ga to lahko ubilo tudi ob tem varnostnem sistemu.

Popolne varnosti ni.

Seveda. Osnovni koncept tega športa je, da je nevaren, in vsi morajo to vzeti v zakup. To privlači tudi gledalce, je pa svet takšen, da je to težko na glas izreči.

Dirke se ne bodo več začenjale ob 14. uri, ampak uro pozneje oziroma 10 minut čez uro ...

Meni se zdi to nepotrebno, ampak – to niso ključne stvari. V Monaku je bila dirka nekoč tudi ob 15.30, pa smo to že pozabili. Bernie Ecclestone je v formuli ustvaril avro, postavil je koledar v smislu: mi smo pomembni, naj se drugi prilagajajo. Bil je nefleksibilen, na ta način je dajal športu še dodatno težo. V motošportu vse mednarodne serije čakajo, kaj bo s koledarjem formule, samo Le Mans se nikoli ni prilagajal. Odkar ni več Bernieja, so se novi lastniki formule ena tudi dogovarjali z Le Mansom, da se koledarja ne bi križala.

Je po slovesu Bernieja Ecclestona formula ena manj v krizi?

Premalo časa je minilo. Formula je v težavah. Zdaj vlada še ta histerija okrog elektromobilnosti. To prenašati v motošport je, tako vsaj mislim, zgrešeno. Da ne bo pomote: povsem v redu je za neko občinstvo, da obstaja e-formula, ampak, to nenehno trdim, formula ena mora biti glasna, umazana in nekorektna.

Po letu 2020 naj bi bili dirkalniki spet glasni!

Bojim se, da ne. Živimo v takšnem svetu ... Poglejte vendar vse sorte neumnosti, kampanje #metoo in podobno ...

Tudi lepa dekleta oz. grid girls so ukinili!

Popolna neumnost. To je bil sestavni del motošporta, povsem neškodljiv. Vsi so v tem uživali in ni bilo razloga za ukinitev. To so stvari, ki ne pripomorejo k reševanju težav v formuli ena.

Se vam zdi, da MotoGP ogroža formulo ena?

Ne, sploh ne. To ni povezano. Le del občinstva je enak. Poznam ogromno ljudi, ki spremljajo eno, drugo ali oboje. Tretjina samo eno, tretjina drugo, tretjina oboje.

Pred dvema letoma, ko formule ni bilo več na nobeni od slovenskih TV-postaj, ste bili zelo kritični in ste v pogovoru za MMC rekli, da se Slovenija vse bolj seli na obrobje dogajanja. Še menite tako?

Ko pogledaš države srednje in zahodne Evrope, imajo vse prenos formule ena na pomembnih TV-kanalih. Nemčija, Avstrija, Švica, Belgija ... V to območje bi morala po mojem mnenju spadati tudi Slovenija, ampak se zdi, kot da se umešča drugam. To pogosto govorijo tudi gospodarstveniki in predsednik države, češ da smo bolj na vzhodu in jugovzhodu Evrope.

Ena od manjših slovenskih TV-postaj bo letos prenašala formulo ena. So vas vabili k sodelovanju?

Ne. To bo nizkoproračunski projekt, takšni pa mene niso zanimali že pred 20 leti in me danes toliko manj. Če nekaj delam, hočem to delati zares. Če nekdo nima v torbi ideje, koncepta in denarja za resen projekt, me niti ne pokličejo.

Je možno na majhnem slovenskem trgu iztržiti formulo, imeti torej dobiček ob prenosih?

Težko. S tem konceptom težko. Obstajajo pa novi koncepti. Letos bo formula ena ponujala lasten "stream" cele sezone. Kupil boš paket in lahko gledal vse dirke, za začetek sicer le z angleškim komentarjem. Najprej so želeli to pripraviti za leto 2019, a bo na voljo že letos. 40 držav je vključenih, tudi Slovenija. Mislim, da je to prihodnost večine športov. Da bodo lastniki sami prodajali "streame", s čimer bodo tv-postaje izpadle iz igre.

Še živite v Zürichu?

Še in vedno bolj bi rad. Če bi imel sto raznih stvari z različnih področij, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje, sem prepričan, da bi za deset lahko rekel, da so boljše v Sloveniji, za 90 pa, da so boljše v Švici. Stvari, ki oblikujejo naše življenje in tudi našo miselnost. So pa vse to dolgotrajni procesi. Kdor bere Vesno Godino, bo razumel, da so oblikovanje človekove zavesti in navad dolgotrajni procesi. Tega ne spremeniš z danes na jutri, ampak potrebuješ dolga desetletja, da se ti vzorci vsidrajo. Dvojna smola pa je, da zadnjih 20 let v večini primerov prodajamo napačne vzorce in smo še dobre vzorce uničili. Od leta 2000 čutim, da je ta družba zapadla v neko popolno apatijo, v resigniranost. Mali krog politikov se gre neko svojo igro, po malem pleni, kar se pleniti sploh še da ... Ravno pred dnevi sem bil zgrožen ... Neki Bojan Petan, ki se je pred preiskovalno komisijo obnašal arogantno kot tajkun in ki mu nihče nič ne more, bi v Švici sedel v globokem zaporu. Če je to elita te družbe, je ta družba obsojena na propad.



Tomaž Okorn