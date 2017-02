Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na 156,5 kilometra dolgo krožno progo se je podalo 160 kolesarjev iz 27 ekip. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fortinu po ciljnem šprintu VN Izole

Druga italijanska zmaga na dirki v Izoli

26. februar 2017 ob 19:56

Izola - MMC RTV SLO/STA

Italijan Filippo Fortin (Tirol) je zmagovalec kolesarske dirke za četrti VN Izole. Za njim sta končala domačina, Marko Kump v dresu slovenske reprezentance in Matej Mugerli iz Amplatz-BMC.

O zmagovalcu 156,5 km dolge dirke je odločal šprint, Fortin je bil prepričljiv. To je druga italijanska zmaga na VN Izole, na prvi izvedbi leta 2014 je bil najboljši Cristian Delle Stelle.

Lani je zmagal Slovenec Jure Golčer, leto prej pa Avstrijec Gregor Mühlberger. Slovenski kolesarji so na zadnjih treh izvedbah vselej stali na odru za zmagovalce, poleg Golčerja, Kumpa in Mugerlija je leta 2015 drugo mesto osvojil Primož Roglič.

Kvaliteten trening

Na 156,5 kilometra dolgo krožno progo se je podalo 160 kolesarjev iz 27 ekip. Trasa je potekala na relaciji Izola-Gažon-Šmarje-Dragonja-Sečovlje-Izola, kjer so kolesarji prevozili štiri kroge ter na koncu še tri zaključne kroge po Izoli. Za razliko od lanskega leta ubežniki niso nikoli prišli do večje prednosti, v zadnjih krogih po sami Izoli pa se je oblikovala skupina okoli 50 kolesarjev, tako da je bilo kmalu jasno, da bo o zmagovalcu odločal ciljni sprint. Najboljši Slovenec Kump je moral premoč priznati zgolj Fortinu, po nastopu pa je povedal, da je bolj kot z rezultatom zadovoljen s svojo pripravljenostjo in pa s tem, kako se je dirke lotil. "Izpolnil sem tisto, kar sem si zadal pred dirko, da naredim kvaliteten trening," je pojasnil in priznal, da je drugo mesto odličen rezultat, ni pa isto kot zmaga. "Moram reči, da so mi v zaključku malenkost že pojenjale moči, kar je bila zagotovo posledica tega aktivnega dirkanja skozi celoten dan," je Kump analiziral potek izolske dirke.

Kot je še ugotavljal dolenjski šprinter, je težko nadzorovati tovrstno dirko, "ker je veliko ekip z malo kolesarji in v bistvu sem bil na koncu kar malo presenečen, da je prišla taka skupina v cilj, da ni bilo bega kot preostala leta". Kumpovi cilj v nadaljevanju sezone ostajajo belgijske klasike, še pred tem pa se bo udeležil dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. Prav v Italiji upa, da bo dobil 'pravo nogo' pred nastopi v Belgiji.

