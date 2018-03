Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Martin Fourcade, najboljši biatlonec na svetu. Foto: EPA Dodaj v

Fourcade brez pravega tekmeca tudi v zasledovanju

24. marec 2018 ob 12:55,

zadnji poseg: 24. marec 2018 ob 13:45

Tjumen - MMC RTV SLO

Francoski biatlonec Martin Fourcade je v Tjumnu v Rusiji brez večjih težav dobil sobotno zasledovalno preizkušnjo. Jakov Fak je osvojil 34. mesto.

Fourcade, za katerim je letos zares izjemna sezona, je odlično tekel, na streliščih je pustil zgolj eno nepokrito tarčo, in je zanesljivo zmagal. Drugo mesto je osvojil Norvežan Johannes Thingnes Boe (en zgrešen strel), ki je za zmagovalcem zaostal za 47,9 sekunde. Odličen tretji je bil Italijan Lukas Hofer, ki je zasledovanje začel s 13. mesta.

Od Slovencev se je po pričakovanjih najbolje odrezal Jakov Fak, ki je zgrešil štiri strele in je na koncu zasedel 34. mesto (+4:12,4), Miha Dovžan je bil 37. (+4:31,4; trije zgrešeni streli), Mitja Drinovec pa 54. (+6:40,0; štirje zgrešeni streli).

Fourcade je s sobotnim slavjem že potrdil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima pred drugouvrščenim Boejem 110 točk naskoka, do konca pokala pa je le še ena tekma. Rus Anton Šipulin je tretji, Nemec Arnd Peiffer četrti, Hofer pa je s tretjim mestom na zasledovanju s petega na šesto mesto izrinil Faka. Klemen Bauer zaseda 39. mesto, Dovžan pa 65.

Ob 15. uri je v Tjumnu na sporedu še zasledovalna preizkušnja v ženski konkurenci.

Svetovni pokal v biatlonu, Tjumen

Zasledovanje, 12,5 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 32:09,7 (1) 2. J.-T. BOE NOR +47,9 (1) 3. L. HOFER ITA 1:08,4 (0) 4. F. LINDSTRÖM ŠVE 1:28,6 (1) 5. E. LESSER NEM 1:48,5 (3) 6. A. PEIFFER NEM 1:55,7 (2) 7. A. GUIGONNAT FRA 2:10,7 (2) 8. S. EDER AVT 2:11,4 (1) 9. M. CVETKOV RUS 2:11,8 (3) 10. V.-S. CHRISTIAN. NOR 2:17,4 (1) ... 34. J. FAK SLO 4:12,4 (4) 37. M. DOVŽAN SLO 4:31,4 (3) 54. M. DRINOVEC SLO 6:40,0 (4) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red (21/22): 1. M. FOURCADE FRA 1.116 2. J.-T. BOE NOR 1.006 3. A. ŠIPULIN RUS 688 4. A. PEIFFER NEM 650 5. L. HOFER ITA 606 6. J. FAK SLO 579 ... 39. K. BAUER SLO 135 65. M. DOVŽAN SLO 36

M. L.