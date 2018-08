Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Francija se je po naslovu svetovnega prvaka na Fifini lestvici povzpela s sedmega na prvo mesto. Foto: Reuters Dodaj v

Francozi na vrhu zapletene Fifine lestvice, Nemci le še 15.

Lestvico zdaj računajo na podlagi več dejavnikov

16. avgust 2018 ob 12:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na novi Fifini lestvici se je na vrh povzpela francoska nogometna reprezentanca, medtem ko je Slovenija pridobila eno mesto in je 55.

Mednarodna nogometna zveza je prvič po svetovnem prvenstvu v Rusiji objavila novo lestvico, na kateri so na čelu svetovni prvaki Francozi. Belgija (zdaj 2. mesto) in Brazilija (3.) sta zamenjali mesti. Hrvaška, ki se je v Rusiji prebila do finala, je skočila 16 mest višje in je četrta, sledita pa Urugvaj in Anglija. Nemci, ki so bili junija še vodilni, so po klavrni predstavi na svetovnem prvenstvu padli na 15. mesto.

Slovenija je pridobila eno mesto in je skupaj z Japonsko na 55. mestu.

Največ mest, 21., je pridobila gostiteljica letošnjega SP-ja Rusija, ki zdaj zaseda 49. mesto.

Fifa je lestvico reprezentanc pripravila po novi matematični formuli, ki ne upošteva le povprečja točk za vsako posamezno tekmo kot doslej, ampak upošteva več dejavnikov.

Novo formulo za razvrščanje reprezentanc so dve leti razvijali športni strokovnjaki in statistiki ter med drugim upošteva relativno moč obeh tekmecev in pomembnost tekme. Kritiki pravijo, da je nov način točkovanja preveč zapleten.

Fifina lestvica, 16. avgust 1. (7) FRANCIJA 1.726 2. (3) BELGIJA 1.723 3. (2) BRAZILIJA 1.657 4. (20) HRVAŠKA 1.643 5. (14) URUGVAJ 1.627 6. (13) ANGLIJA 1.615 7. (4) PORTUGALSKA 1.599 8. (6) ŠVICA 1.597 9. (10) ŠPANIJA 1.580 . (12) DANSKA 1.580 11. (5) ARGENTINA 1.574 12. (9) ČILE 1.570 12. (24) ŠVEDSKA 1.565 14. (16) KOLUMBIJA 1.563 15. (1) NEMČIJA 1.561 16. (15) MEHIKA 1.560 17. (17) NIZOZEMSKA 1.540 18. (8) POLJSKA 1.538 19. (19) WALES 1.536 20. (11) PERU 1.535 21. (20) ITALIJA 1.532 22. (26) ZDA 1.508 23. (27) AVSTRIJA 1.502 24. (28) SENEGAL 1.498 . (22) TUNIZIJA 1.498 26. (29) SLOVAŠKA 1.493 27. (30) SEVERNA IRSKA 1.492 28. (30) ROMUNIJA 1.490 29. (31) IRSKA 1.484 30. (32) PARAGVAJ 1.477 ... 55. (56) SLOVENIJA 558

T. O.