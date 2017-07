Froome bi rad po Touru slavil še na Vuelti

Do zdaj je trikrat zasedel drugo mesto

27. julij 2017 ob 12:23,

zadnji poseg: 27. julij 2017 ob 12:52

London - MMC RTV SLO/Reuters

Zmagovalec kolesarske Dirke po Franciji Chris Froome je potrdil, da bo nastopil tudi na zadnji letošnji tritedenski dirki Vuelti, ki se bo začela 19. avgusta.

Štart Dirke po Španiji bo letos s kronometrom v Nimesu v Franciji, cilj pa 10. septembra v Madridu. Še noben kolesar v istem letu ni zmagal tako na Touru kot na Vuelti, odkar so jo leta 1995 iz aprila preložili na avgust in september. Froome je v letih 2011, 2014 in 2016 v Španiji zasedel drugo mesto, lani ga je premagal Kolumbijec Nairo Quintana.

"Dobil sem priložnost in gotovo bom nastopil. Vuelta je dirka, ki jo imam rad. Je zahtevna, toda v treh tednih uživam. Trikrat sem bil drugi, rad bi tudi zmagal. Zmagati na Touru in Vuelti v istem letu bi bilo res neverjetno," je v izjavi za spletno stran ekipe Sky povedal Britanec.

Jacquesu Anquetilu in Bernardu Hinaultu je omenjeni dvojček uspel v letih 1963 in 1978.

Poleg Frooma naj bi na Vuelti letos kolesarili tudi tretjeuvrščeni na Touru Romain Bardet ter še dva iz prve deseterice, Fabio Aru in Alberto Contador. Kar devet etap se bo končalo z vzponom, vključno s predzadnjo, ko bo cilj na slovitem Altu de l'Angliruju. Klanec je dolg 12,2 km, povprečni naklon pa 10,2 odstotka. Na nekaterih delih je strmina 23,5-odstotna.

M. R.