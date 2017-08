Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Chris Froome želi postati prvi v tem stoletju, ki bi po Touru zmagal še na Vuelti. Po današnji predstavi sodeč, je odlično pripravljen. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Froome za napadalno vožnjo nagrajen z rdečo majico

Alberto Contador "padel" na prvem resnem preizkusu

21. avgust 2017 ob 17:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vincenzo Nibali je zmagovalec 3. etape Dirke po Španiji, ki je že razvnela strasti in dala nekaj odgovorov na vprašanje, kdo lahko računa na končno zmago in kdo ne. Prvi favorit Chris Froome je že v rdeči majici.

Slabih 8 km pred ciljem je na vzponu na prelaz Comella (1.345 m) Froome napadel, sledil je lahko le Kolumbijec Esteban Chaves. Zasledovalci so ubežnika kar hitro ujeli, sledil je spust in priprava na šprint. Nibali je dokazal, kako eksploziven kolesar je, saj je po 158 kilometrov dolgi etapi (Prades Confluent Canigo - Andorra La Vella) zanesljivo opravil s konkurenco. Drugi je bil v cilju David De La Cruz, tretji pa Froome, ki je na račun treh bonifikacijskih sekund prevzel skupno vodstvo.

Po 3. etapi seveda še ne more biti jasno, kdo bo končni zmagovalec, je pa etapa povedala, kdo na uspeh verjetno ne more računati. Največja poraženca sta Alberto Contador, ki se bo po letošnji Vuelti poslovil od kolesarstva, in zmagovalec letošnje Dirke po Sloveniji Rafal Majka. Zaostala sta približno dve minuti.

Dirka po Španiji, 3. etapa Prades Confluent Canigo-Andorra, 158 km: 1. V. NIBALI ITA 4:01:22 2. D. DE LA CRUZ ŠPA 3. C. FROOME VB vsi 4. R. BARDET FRA 5. E. CHAVES KOL isti 6. F. ARU ITA 7. N. ROCHE IRS čas 8. T. VAN GARDEREN ZDA 9. D. POZZOVIVO ITA 10. R. BARDET FRA +0:48 Skupni vrstni red po 3. etapi: 1. C. FROOME VB 8:53:44 2. D. DE LA CRUZ ŠPA +0:02 3. N. ROCHE IRS isti 4. T. VAN GARDEREN ZDA čas 5. V. NIBALI ITA 0:10 6. E. CHAVES KOL 0:11 7. F. ARU ITA 0:38 8. A. YATES AVS 0:39 9. D. POZZOVIVO ITA 0:43 10. R. BARDET FRA 0:48

T. O.