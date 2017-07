Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gareth Southgate

28. julij 2017 ob 08:19

London - MMC RTV SLO

V zadnjih 25 letih je Anglija dobila le tri tekme v izločilnih bojnih na največjih tekmovanjih. Ta podatek pove veliko in zavedamo se, kaj nas čaka v prihodnosti.

Upam, da bo v Premier ligi igralo več mladih angleških nogometašev. Nič nam ne pomaga, da imamo dober sistem vzgoje mladih igralcev, če pa potem ne dobijo prave priložnosti v Premier ligi. Zelo težko se razvijejo v vrhunske nogometaše. Upam, da so lastniki in trenerji videli, kaj zmorejo angleški igralci, ki so postali svetovni prvaki do 20 let. Torej nimamo nič slabših nogometašev od konkurence v Evropi in tudi na svetu. Z mladimi igralci moramo delati drugače.

Selektor Anglije Gareth Southgate, ki je novembra lani sklenil štiriletno pogodbo, je prepričan, da morajo mladi angleški nogometaši dobiti več priložnosti v Premier ligi, kjer so v glavnih vlogah pri najboljših ekipah tujci, BBC.