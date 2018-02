Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Kapetan Vincent Kompany je zadel za 2:0, nato pa še dvignil prestižno lovoriko. Foto: Reuters Sergio Agüero je mojstrsko lobal Ospino. Foto: Reuters Pierre Emerick Aubameyang je zapravil izjemno priložnost v 8. minuti. Foto: Reuters Pep Guardiola se je s sodelavci veselil prve lovorike na klopi sinjemodrih. Foto: Reuters Dodaj v

Guardiola začel zbirati lovorike tudi na klopi Manchester Cityja

Topničarji nemočni na Wembleyju

25. februar 2018 ob 17:30,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 19:17

London - MMC RTV SLO

V finalu angleškega ligaškega pokala so nogometaši Manchester Cityja na Wembleyju odpravili Arsenal s 3:0. Pep Guardiola je osvojil prvo lovoriko na klopi sinjemodrih.

Španski strokovnjak je z Barcelono in Bayernom skupaj osvojil kar 21 lovorik, v prvi sezoni na klopi Cityja pa ni bil uspešen. V Premier ligi mu kaže odlično, saj ima kar 13 točk prednosti pred mestnim tekmecem Unitedom. Topničarji so ligaški pokal zadnjič osvojili leta 1993. To je edini domači naslov, ki ga Arsene Wenger še nima, saj je na klop Arsenala sedel 1. oktobra 1996. Tokrat je znova doživel grenak poraz.

Spretni Agüero ušel Mustafiju

V napadu Arsenala je začel Pierre Emerick Aubameyang, ki je imel izjemno priložnost v 8. minuti, ko iz bližine ni dobro začel žoge, izkazal se je vratar Claudio Bravo. Kazen je sledila v 18. minuti, ko je Bravo poslal dolgo žogo na nasprotno polovico, Sergio Agüero je ušel Shkodranu Mustafiju in mojstrsko lobal vratarja Davida Ospino.

Wenger je prvo menjavo moral opraviti že v 26. minuti, saj se je poškodoval Nacho Monreal, vstopil je Sead Kolašinac. Vse do odmora topničarji niso našli pravega ritma.

Kompany in Silva potrdila zmago

Na začetku drugega polčasa je bil City znova nevarnejši. V 58. minuti je Kevin De Bruyne iz kota podal do Ilkaya Gündogana, ki je streljal z 20 metrov, pred vrati pa je kapetan Vincent Kompany preusmeril žogo v mrežo. Sedem minut zatem je Danilo v kazenskem prostoru zaposlil Davida Silvo, ki je z diagonalnim strelom z levo nogo zatresel malo mrežico.

Sinjemodri so bili precej boljši v vseh prvinah (streli 5:12, v okvir 2:3, koti 2:7, posest 43:57 %). Ligaški pokal so osvojili že četrtič, več naslovov v tem tekmovanju ima le Liverpool, ki je bil najboljši kar osemkrat.

Guardiola: Drugi polčas je bil imeniten

"To je lovorika za Manchester City, in ne zame. Imam občutek, da jo vsi pripisujete meni. Nikakor nisem bil zadovoljen z igro v prvem polčasu, saj smo slabo kombinirali in naredili veliko napak. V drugem polčasu smo zaigrali samozavestno, na trenutke smo igrali zares imenitno. Zdaj se bomo posvetili Premier ligi in Ligi prvakov. Zelo pomembno je, da smo se pobrali po težkem porazu v Pokal FA v Wiganu, ko smo celoten polčas odigrali z igralcem manj," je bil zadovoljen Guardiola.

"Na začetku sem imel dober občutek, saj smo imeli zares veliko priložnost. Prelahko smo jo zapravili in naivno prejeli tudi gol. V drugem polčasu je bil City precej boljši in zmagal je zasluženo," je povedal Wenger, ki je izgubil vse tri finalne tekme ligaškega pokala (leta 2007 je bil neuspešen proti Chelseaju, leta 2011 pa proti Birminghamu).

Angleški ligaški pokal, finale, London:

Arsenal - MANCHESTER CITY 0:3 (0:1)

85.671; Agüero 18., Kompany 58., Silva 65.



Arsenal: Ospina, Chambers (66./Welbeck), Mustafi, Koscielny, Bellerín , Ramsey ( 73./Iwobi), Xhaka, Monreal ( 26./Kolašinac), Özil, Wilshere, Aubameyang.



Man. City: Bravo, Walker, Kompany , Otamendi, Danilo, Gündogan, Fernandinho ( 52./Bernardo Silva), Silva, De Bruyne, Agüero ( 89./Foden), Sane ( 77./Gabriel Jesus).



Sodnik: Craig Pawson

A. G.